До 2024 року берегова охорона України отримає 20 потужних катерів FPB 98, – Аваков

Берегова охорона Прикордонної служби України до 2024 року отримає 20 патрульних кораблів FPB 98. У жовтні 2021 року перший катер буде спущено на воду для випробувань.

Кораблі цієї серії виготовлено в співробітництві між Україною та Францією. 5 з них будуть повністю сконструювані на заводі "Нібулон" в Миколаєві.

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Україна отримає 20 потужних патрульних катерів

Арсен Аваков повідомив, що Україна уклала контракт на поставку 20 кораблів OCEA FPB 98 на загальну суму 136, 5 мільйонів євро.

Довжина катера становить 32 метри, швидкість – понад 30 вузлів. На борту можуть перебувати 13 членів екіпажу, а дальність ходу складає близько 1 200 морських миль.

Очільник МВС також підкреслив, що всі судна оснащені швидкохідним човном rib українського виробництва. До того ж вони здатні перебувати на воді від 7 до 10 діб.



Макет корабля OCEA FPB 98 / Фото з фейсбука Арсена Авакова

Перший корабель Україна очікує отримати в жовтні 2021 року. Загалом у 2020 році буде отримано 9 суден. У рамках контракту також передбачена підготовка 240 членів екіпажів та 120 техніків.

Згідно з контрактом, також планується створити бази обслуговання. У подальшому підтримка кораблів буде здійснюватися на підприємствах нашої країни.