Єрмолаєв не перший: підозрювана Березовська могла бути причетна до операцій із Шарієм, – медіа

Українка Анастасія Березовська була оголошена в міжнародний розшук після замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва. Тіло жінки згодом знайшли на Київщині. Підозрювані в її убивстві Віталій Жикович і Владислав Реут стверджують, що жінка брала участь і в інших операціях, зокрема пов'язаних із блогером Анатолієм Шарієм.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела, близькі до слідства.

Як Березовська могла бути причетна до операцій з Шарієм?

Наразі триває розслідування всіх обставин справи. Підозрювані у вбивстві Анастасії Березовської співпрацюють зі слідством і дають свідчення.

Чинний співробітник ГУР Владислав Реут і експівробітник СБУ Віталій Жикович дають покази, які збігаються й дозволяють відтворити хронологію подій.

За словами чоловіків, Березовська, яка могла скоїти замах на Єрмолаєва, проживала в Німеччині разом із сином. Вона мала статус біженки. Реут і Жикович вважають, що жінка могла погодитися на операцію через гроші, адже нібито планувала купівлю будинку в Україні.

Підозрювані заявили, що повністю фінансували поїздки Анастасії Березовської, покриваючи витрати на проживання, оренду автомобілів та інші потреби.

Також вони стверджують, що до замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва жінка брала участь в інших операціях, зокрема пов'язаних з Анатолієм Шарієм. Одним із ключових доказів стали свідчення щодо виготовлення вибухового пристрою.

За інформацією джерел, підозрюваний Реут визнав, що створив електронний механізм детонації, який замаскували під дитячу іграшкову машинку та через Німеччину передали Березовській. Вже вона нібито зібрала вибухівку в готовий до використання стан. Водночас адвокат Жикович наполягає, що жінка не мала необхідних знань, аби самостійно виконати таку роботу.

Один із фігурантів також повідомив, що спочатку планувалося викрадення Єрмолаєва, однак згодом задум змінили на замах. Слідчі перевіряють версію, що після встановлення особи виконавиці французькими правоохоронцями організатори могли вирішити ліквідувати її, аби вона не дала свідчень щодо інших учасників.

Крім того, за інформацією джерел, чинний офіцер ГУР Реут має високий рівень підготовки у сфері мінно-вибухової справи. Наразі правоохоронці зіставляють покази підозрюваних з іншими доказами. Водночас в Офісі генпрокурора зазначили, що наразі обом фігурантам інкримінують лише вбивство Березовської.

Нагадаємо, усе почалося 29 червня. Тоді в Монако прогримів вибух, який серйозно поранив українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його дружину й сина. 3 липня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну українку Анастасію Березовську. Під час обшуків у Німеччині правоохоронці вилучили її автомобіль, зібрані докази передали слідчим Монако. Тіло самої жінки виявили під Києвом.