Берлін не знає, коли Україна зможе стати членом ЄС: закликають "не давати пустих обіцянок"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не знає, коли Україна може вступити до ЄС через війну з Росією, яка триває.

Важливо Зеленський онлайн поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і показав другу частину опитувальника ЄС

Попри це, дипломатка зазначила, що Україна належить до європейського дому.

Однак ми не знаємо, коли цей крок може бути зроблений і як він може бути зроблений, тому що вони зараз перебувають у стані жахливої війни,

– заявила Бербок.

Німеччина закликає не давати пустих обіцянок

Після повномасштабного нападу Росії Україна попросила про швидкий вступ до Євросоюзу. Глава МЗС Німеччини відзначила, що Україна вже представила документи, які могли б стати основою для переговорів про вступ. Водночас вона підкреслила, що процедура вступу в ЄС зазвичай займає роки.

"Ми більше ніколи не повинні давати порожніх обіцянок", – додала Бербок.

Вона нагадала також про розпочаті переговори щодо вступу в ЄС з Північною Македонією та Албанією.

Що цьому передувало

Президент Володимир Зеленський сьогодні поговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він продемонстрував другу частину опитувальника від ЄС. Ця анкета дає змогу Україні отримати статус кандидата на членство в Євросоюзі.

Першу частину опитувальника Україна заповнила ще в середині квітня та передала у Брюссель. Документ вивчають.

В Офісі Президента вважають, що Україна сподівається отримати статус кандидата в члени ЄС влітку 2022 року.

Додамо, після того, як опитувальник заповнять повністю, Єврокомісія готуватиме Україні рекомендацію щодо відповідності критеріям доєднання до ЄС. Після цього будуть можливі повноцінні перемовини щодо вступу в Євросоюз.

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