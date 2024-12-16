У Німеччині ультраправі напали на членів партії Шольца, є постраждалі

У столиці Німеччини ультраправі побили агітаторів Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца. Внаслідок цього є поранені, правоохоронці затримали нападників.

Згідно з оприлюдненою інформацією, їм від 16 до 19 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на N-TV.

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Що відомо про напад на представників партії Шольца

Слідству вдалося встановити, що нападники зустрілися з представниками соціал-демократів біля їхнього агітаційного стенда на зупинці громадського транспорту. Двоє підозрюваних, за домовленістю з двома іншими, спершу скинули на землю шапки двох активістів СДПН.

Вже після цього, як повідомляють німецькі ЗМІ, вони почали ображати їх і завдавати ударів. Під час побиття постраждалі впали на землю, поки нападники били їх по голові та верхній частині тіла. Правоохоронці намагалися зупинити конфлікт, проте постраждали також.

Одного з них молодики обізвали расистськими висловлюваннями й поранили в обличчя уламком скла, інший правоохоронець отримав перелом п’ясткової кістки. Втім, завдяки додатковій допомозі поліції їх вдалося зупинити та затримати, розслідування триває.

За даними N-TV, наразі подане клопотання про взяття під варту всіх чотирьох підозрюваних, яким від 16 до 19 років. Зазначається, що вони прибули до Берліна, щоб узяти участь у демонстраціях і бійках із "лівими". Загалом відкрито 40 кримінальних проваджень, постраждав 31 представник влади.