У Берліні працює кафе "Росія", його власниця – українка, яка виступає за "дружбу народів"

У Берліні досі працює кафе "Росія". Його власниця – українка – заявила, що їй не соромно й змінювати назву закладу вона не збирається.

Обурливими кадрами у мережі поділилася українка Поліна, яка наразі перебуває у німецькій столиці. Побачивши кафе "Росія", дівчина була шокована таким цинізмом й вирішила поговорити з власницею.

Зауважте Варто видалити все російське, – Жураківська про вірші Пушкіна, які є зброєю, а не казками

Водночас у відповідь господиня закладу заявила, що "Росія" – брендова назва. Навіть попри звірства росіян в Україні, змінювати її не планують.

Власниця закладу додала, що вона підтримку "дружбу народів". Ба більше, за її словами, ще декілька місяців тому "Росія була нормальною країною". Вочевидь про окупацію Криму та 8 років війни на Донбасі жінка не чула.

Поліна намагалася донести до власниці кафе, що відбувається в Україні та світі. Вона розповіла про звірства російських військових, які ґвалтують та вбивають українців. Водночас у відповідь чула лише маячню про "трендову назву" та "дружбу народів".

Авторці відео погрожують розправою

Свою розмову з власницею "Росії" Поліна зняла на відео. Згодом дівчина опублікувала його у тіктоці. Вже за лічені години у коментарях та приватних повідомленнях у соцмережах її атакували знавіснілі росіяни. Неадеквати погрожували дівчині розправою та "заявами".

Росіяни не можуть пережити, що весь цивілізований світ підтримує Україну. Тому розмріялися у коментарях, що "більшість країн – за них".

Щоб оцінити реальні масштаби підтримки країни-окупантки у світі, варто звернути увагу, як у березні під час Генасамблеї ООН відбувалося голосування за резолюції щодо України. Єдиними друзями Росії виявилися КНДР, Сирія, Еритрея та Білорусь.

Загалом усі коментарі росіян у тіктоці Поліни – це суміш фейків, нецензурної лексики та хибного самовтішання, що Росія хоча б щось значить.

Пропонуємо переглянути деякі коментарі / Скриншоти Поліни 18+

Власниця "Росії" – українка, яка виступає за "дружбу народів": дивіться відео

У Берліні працює кафе "Росія": дивіться відео

Доки власниця кафе "Росія" виступає за "дружбу народів", російські загарбники продовжують руйнувати українські міста та села. Президент Володимир Зеленський у червні повідомив, що Росія випустила по Україні вже близько 2,5 тисяч ракет. Країна окупантка цинічно обстрілює житлові райони, руйнує цивільну інфраструктуру.

Зауважте – відео прильоту ракети у супермаркет в Харкові: дивіться відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-окупантка вбила вже 263 українських дітей.