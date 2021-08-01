Попри заборону: у Берліні тисячі людей протестували проти карантинних обмежень
Джерело:Deutsche Welle
У Берліні 1 серпня відбулися протести проти карантинних обмежень. Тисячі людей вийшли на вулиці попри заборону відповідних акцій.
Впродовж дня затримали приблизно 500 осіб. Деякі мешканці Берліна вийшли на протест з плакатами з написами "Кінець диктатури коронавірусу" та "Ніяких тестів, ніякої пандемії".
До теми Масові протести й бійки з поліцією у Франції: люди обурені через санітарні перепустки – відео
Як відбувався протест у Берліні
За безпекою у столиці Німеччини стежили приблизно 2 тисячі правоохоронців. Водночас над Берліном кружляли гелікоптери, а чимало вулиць були перекриті. Однак учасники протесту неодноразово намагалися долати загорожу, зазначили у поліції міста.
Між демонстрантами та правоохоронцями фіксували сутички, останні закликали учасників акції розійтися. Під час відповідних сутичок кілька поліцейських отримали поранення.
Зрештою більшість мітингувальників таки розійшлися добровільно. Загалом участь у протестах 1 серпня взяли приблизно 5 тисяч людей.
Що відомо про заборону акції проти карантинних обмежень
- Ще 31 липня Вищий адміністративний суд Берліна та Бранденбурга, підтвердив законність заборони запланованих на 1 серпня демонстрацій проти коронавірусних обмежень та прихильників руху Querdenken.
- Відповідне рішення суду прийняли у зв'язку з ризиками зараження людей COVID-19 під час протестів, адже учасники подібних акцій масово нехтували правилами щодо протидії коронавірусу.