Попри заборону: у Берліні тисячі людей протестували проти карантинних обмежень

У Берліні 1 серпня відбулися протести проти карантинних обмежень. Тисячі людей вийшли на вулиці попри заборону відповідних акцій.

Впродовж дня затримали приблизно 500 осіб. Деякі мешканці Берліна вийшли на протест з плакатами з написами "Кінець диктатури коронавірусу" та "Ніяких тестів, ніякої пандемії".

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Як відбувався протест у Берліні

За безпекою у столиці Німеччини стежили приблизно 2 тисячі правоохоронців. Водночас над Берліном кружляли гелікоптери, а чимало вулиць були перекриті. Однак учасники протесту неодноразово намагалися долати загорожу, зазначили у поліції міста.

Між демонстрантами та правоохоронцями фіксували сутички, останні закликали учасників акції розійтися. Під час відповідних сутичок кілька поліцейських отримали поранення.

Зрештою більшість мітингувальників таки розійшлися добровільно. Загалом участь у протестах 1 серпня взяли приблизно 5 тисяч людей.

Що відомо про заборону акції проти карантинних обмежень