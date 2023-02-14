Охоронець посольства Британії у Берліні роками шпигував на Росію: за чим він полював

У Берліні викрили охоронця британського посольства. Його звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

Охоронець посольства Великої Британії у Берліні понад три роки збирав вкрай секретну інформацію, зокрема таємне урядове листування прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Про це повідомили прокурори у понеділок, 13 лютого, у лондонському суді.

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Що відомо про російського шпигуна

Зазначають, що 58-річний Девід Сміт був охоронцем у британському посольстві в Берліні. Він відсканував копії листів двох міністрів кабінету Джонсона та інші документи щодо "делікатних торговельних питань".

Сміт визнав себе винним за вісьмома звинуваченнями. Як стверджується, збирав інформацію з березня 2018 року до свого арешту в серпні 2021 року.

Що знайшли в помешканні шпигуна

Прокурор розповіла, що під час обшуку будинку Сміта в Потсдамі, Німеччина, після його арешту було виявлено флешку з кількома фотографіями співробітників посольства та дипломатичних паспортів.

Сміт також зняв низку конфіденційних документів, зокрема лист Джонсону від тодішнього міністра торгівлі Ліз Трасс та тодішнього міністра бізнесу Алока Шарми від листопада 2020 року, який був класифікований як "таємний"

У листопаді 2020 року Сміт відправив лист, який містив "вкрай конфіденційну інформацію про посольство Великої Британії та тих, хто працював у ньому", генерал-майору Сергію Чухрову, російському військовому аташе в Берліні.

Що загрожує обвинуваченому

У листі, написаному на бланку британського посольства, були зазначені імена, домашні адреси та номери телефонів співробітників посольства. Виявлення листа Сміта Чухрову викликало спільне розслідування між британською та німецькою владою.

Очікується, що Сміт дасть свідчення про свої мотиви 14 лютого, а суддя винесе рішення пізніше цього тижня. Обвинуваченому загрожує максимальне покарання у вигляді 14 років ув'язнення.