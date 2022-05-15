Беруть всіх: окупанти силоміць затягують у свою армію жителів окупованої Луганщини, – Гайдай

Російські окупанти силоміць забирають до армії мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Вони навіть скасували медкомісію.

Про це розповів голова Луганської обласної-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону, передає 24 каналу. Люди воювати не хочуть, але окупанти не дають їм вибору.

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Краще не потрапляти на тимчасово окуповані території

Російські окупанти буквально забирають всіх, кого тільки можуть зловити. Люди не проходять ніякої підготовки, їх просто одразу кидають в атаку. Шансів вижити там – небагато.

Він застеріг місцевих мешканців не евакуйовуватися на тимчасово окуповані території. Це може бути небезпечно.

Є люди, які переїхали з підконтрольної Україні території, яку обстрілюють окупанти, на непідконтрольну, де немає обстрілів. До родичів, наприклад. Там чоловіків все одно забирають воювати проти України, – розповів Сергій Гайдай.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що найкращий варіант – евакуюватися в порівняно безпечні регіони України, де немає активний бойових дій. Бо їхати на непідконтрольні території – дійсно небезпечно.

Багато хто з насильно мобілізованих цивільних здається в полон. Але варто розуміти, що це також може бути небезпечно. На полі бою ніхто не знає, чи військовий реально вирішив здатися, чи просто готує провокацію. Тому краще взагалі не їхати до тимчасово окупованих територій.

Деякі люди лишаються після атак на полі бої й потім просять їх забрати. Вони дійсно здаються. Це єдиний шанс вижити в такій ситуації, – наголосив Сергій Гайдай.

Як окупанти поводяться з мирним населенням на тимчасово окупованих територіях

Що бойовики з ОРДЛО, що російські окупанти – усі вони буквально знущаються з мирного населення. Інколи доходить до особливо абсурдних ситуацій.

Так, Росія організувала "мобілізацію" у псевдореспубліках на Донбасі. Забирають на війну буквально всіх підряд – звичайних працівників, вчителів, комунальників. Вони "здогадалися" загнати на війну 35 працівників місцевого водоканалу та головного інженера. Тепер там проблеми з водопостачанням. І ніхто не може їх виправити, бо працівників "мобілізували".

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