"Бессарабський ринок" планують відреставрувати за 5, 5 мільйона гривень

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок" оголосило тендер на розробку проекту реставрації будівлі ринку на Бессарабській площі за 5,5 мільйонів гривень.

Про це інформує ProZorro.

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Відповідно до тендерної документації, замовником робіт є КП "Бессарабський ринок".

Замовник зобов'язується розробити проектно-кошторисну документацію для реставрації будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2 у Шевченківському районі з пристосуванням під сучасні потреби.

Аукціон відбудеться 23 серпня, а роботи мають бути виконані з 7 вересня до 29 грудня.

Згідно з програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2018 рік, реставрація "Бессарабського ринку" буде коштувати міському бюджету 5,5 мільйонів гривень і має пройти з листопада 2018 року до грудня 2020 року.