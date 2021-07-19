Без дистанції та масок: влада Англії скасувала майже всі карантинні обмеження

В Англії скасували більшість законодавчих обмежень щодо соціальних контактів. Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав громадян бути обережними.

Відтепер в Англії немає обмежень щодо кількості людей, які можуть зустрічатися або відвідувати події, нічні клуби. Бронювання столу не буде необхідним у пабах та ресторанах.

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У приміщеннях людей закликатимуть носити маски, однак відтепер це не є вимогою законодавства. У Великобританії вже понад 68% дорослих повністю вакциновані. Влада припускає, що кількість госпіталізацій та смертність від COVID-19 будуть на нижчому рівні, ніж у попередні піки.

Карантинні обмеження у Великобританії

Прем'єр-міністр заявив, що зараз у країні "правильний момент", аби зменшити коронавірусні обмеження. Крім того, вірус матиме "перевагу холодної погоди" восени та взимку.

Якщо ми цього не зробимо зараз, нам слід запитати себе, коли ми це коли-небудь зробимо?

– заявив Джонсон.

Він наголосив, що перехід потрібно робити обережно й пам'ятати, що хвороба існує досі. При цьому у країні фіксують зростання нових випадків заражень Дельта-штамом.

Вакциновані громадяни змушені самоізольовуватись на 10 днів, після приїзду з Франції. У такий спосіб влада намагається уникнути поширення штаму Бета у Великобританії. Вимоги щодо відстеження контактів та самоізоляції залишатимуться чинними в міру закінчення інших обмежень.