Без Дії кожен другий COVID-сертифікат був би підроблений, – Федоров

Мінстр цифрової трансформації Мхайло Федоров заявив, що завдяки Дії в Україні вдалося уникнути масової підробки сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19. Станом на вечір 9 листопада система згенерувала понад 8,8 мільйона таких документів.

За словами Михайла Федорова, у Мінцифри працювали над інфраструктурою Дії, бо розуміли, що після введення COVID-сертифікатів система отримає велике навантаження. Однак кількість користувачів усе одно виявилася більшою, ніж цього очікували у міністерстві.

Зверніть увагу Поліція виступає за те, щоб не усі змогли отримати "ковідну амністію"

Дія пришвидшила запуск сертифікатів

Михайло Федоров підкреслив, що без Дії Україна б не змогла так швидко запустити систему цифрових COVID-сертифікатів.

Без Дії Україна не була готова швидко запустити цифрові Covid-сертифікати, хто б не очолював уряд і хто б не був президентом. І зараз у нас кожен другий паперовий сертифікат був би, напевно, підроблений,

– заявив Федоров.

За перший тиждень листопада кількість згенерованих сертифікатів у Дії збільшилася на мільйон. Також Дію почали встановлювати люди старшого віку, які у центрах вакцинації просять допомогти їм з авторизацією.

Коронавірус в Україні: останні новини