Російська політична верхівка залюбки використовує в якості гарматного м'яса будь-кого, хто готовий взяти до рук зброю. Нещодавно на фронті з'явилося угруповання, створене з ультрас російського футбольного клубу ЦСКА.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, поява представників фанатського руху на фронті з боку Росії не стала чимось дивним, адже у країні-агресорці ультрас використовували на війні ще у 2014 році. Втім, на початку війни на Донбасі добровольчі формування з фанатів були не настільки великими.

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Влітку ж 2022 поява російських ультрас на українській землі стала достатньо масовим явищем.

Мають нацистські татуювання та приїхали вчиняти геноцид

Як стверджують в українських спецслужбах, лідирують у цьому сумнівному рейтингу саме фанати ЦСКА, як команди, що є дотичною до міністерства оборони.

При цьому, попри всі заяви про "денацифікацію" ледве не кожен доброволець з числа ультрас сповідує відверто нацистську ідеологію. Відрізнити фанатів від звичайних ординців можна за татуюванням. Вони мають наколки ЦСКА, зі зображенням свастики, коловрату та навіть Гітлера.

"Звільнення Донбасу" російські фанати зовсім не вважають метою свого перебування в Україні. Вони прямо кажуть про те, що збираються вбити кожного, хто ідентифікує себе українцем.

За деякими даними, до формування підрозділів з фанатського руху ЦСКА долучалися особисто функціонери футбольного клубу.



Наступного разу, коли хтось з російських спортсменів розповідатиме про "спорт поза політикою", треба буде перелічити їм прізвища всього керівництва ЦСКА. Всі від президента клубу до головного тренера писали листи до міноборони з проханням створити офіційне військове угруповання з фанатами,

– розповіли джерела 24 каналу.

Окопна романтика закінчилася після першого обстрілу

Якщо на початку повномасштабних бойових дій в Україні фанати кричали про те, що "відчули ZOV", "не кидатимуть своїх" та думали пропагандистськими штампами, все їх бахвальство закінчилося фактично після першого ж бою.

Добровольчий загін поніс втрати у першому ж боєзіткненні, після чого ледве не половина фанатів почала питати, чи можна їм додому. Однак командування всіх фактично послало, адже ультрас їхали на війну за власним бажанням та підписали контракти на 3 місяці.

Ба більше, загарбники з фанатського руху ЦСКА ще перед створенням угруповання хизувалися своїми фізичною формою та навичками, через що з них створили чимало розвідрот. При цьому "коні" здебільшого зовсім не мали військового досвіду, що й сказується на якості виконання ними задач.

Через все це недосвідчені фанати нерідко стають здобиччю українських снайперів чи розриваються на шматки через роботу артилерії. При будь-якій можливості перелякані московські ультрас здаються у полон. І вже під час допитів адепти "русского мира" розповідають про те, як їх "заманили на війну обманом".