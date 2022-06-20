Без досвіду здаються у полон: Росія перекинула під Донецьк загін фанатів ЦСКА
Російська політична верхівка залюбки використовує в якості гарматного м'яса будь-кого, хто готовий взяти до рук зброю. Нещодавно на фронті з'явилося угруповання, створене з ультрас російського футбольного клубу ЦСКА.
За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, поява представників фанатського руху на фронті з боку Росії не стала чимось дивним, адже у країні-агресорці ультрас використовували на війні ще у 2014 році. Втім, на початку війни на Донбасі добровольчі формування з фанатів були не настільки великими.
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Влітку ж 2022 поява російських ультрас на українській землі стала достатньо масовим явищем.
Мають нацистські татуювання та приїхали вчиняти геноцид
- Як стверджують в українських спецслужбах, лідирують у цьому сумнівному рейтингу саме фанати ЦСКА, як команди, що є дотичною до міністерства оборони.
- При цьому, попри всі заяви про "денацифікацію" ледве не кожен доброволець з числа ультрас сповідує відверто нацистську ідеологію. Відрізнити фанатів від звичайних ординців можна за татуюванням. Вони мають наколки ЦСКА, зі зображенням свастики, коловрату та навіть Гітлера.
- "Звільнення Донбасу" російські фанати зовсім не вважають метою свого перебування в Україні. Вони прямо кажуть про те, що збираються вбити кожного, хто ідентифікує себе українцем.
- За деякими даними, до формування підрозділів з фанатського руху ЦСКА долучалися особисто функціонери футбольного клубу.
Наступного разу, коли хтось з російських спортсменів розповідатиме про "спорт поза політикою", треба буде перелічити їм прізвища всього керівництва ЦСКА. Всі від президента клубу до головного тренера писали листи до міноборони з проханням створити офіційне військове угруповання з фанатами,
– розповіли джерела 24 каналу.
Окопна романтика закінчилася після першого обстрілу
Якщо на початку повномасштабних бойових дій в Україні фанати кричали про те, що "відчули ZOV", "не кидатимуть своїх" та думали пропагандистськими штампами, все їх бахвальство закінчилося фактично після першого ж бою.
Добровольчий загін поніс втрати у першому ж боєзіткненні, після чого ледве не половина фанатів почала питати, чи можна їм додому. Однак командування всіх фактично послало, адже ультрас їхали на війну за власним бажанням та підписали контракти на 3 місяці.
Ба більше, загарбники з фанатського руху ЦСКА ще перед створенням угруповання хизувалися своїми фізичною формою та навичками, через що з них створили чимало розвідрот. При цьому "коні" здебільшого зовсім не мали військового досвіду, що й сказується на якості виконання ними задач.
Через все це недосвідчені фанати нерідко стають здобиччю українських снайперів чи розриваються на шматки через роботу артилерії. При будь-якій можливості перелякані московські ультрас здаються у полон. І вже під час допитів адепти "русского мира" розповідають про те, як їх "заманили на війну обманом".