Без мене вони не сідають, – Зеленський підтвердив конфлікт Федорова та Сирського

Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Михайлом Федоровим. За його словами, сторони дійсно не знайшли єдності.

Про це президент України заявив під час спільної з Кіром Стармером пресконференції у четвер, 16 липня.

Що Зеленський каже про конфлікт Сирського та Федорова?

Володимир Зеленський заявив, що конфлікт між Генштабом і Міноборони мав системний характер і відбувався “на різних рівнях”, тож справа була "не лише в особистостях".

Водночас, за словами глави держави, самі Сирський та Федоров також не могли знайти спільної мови.

Я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід – або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають,

– сказав Зеленський.

Президент визнав, що між Сирським та Федоровим не вдалося досягти взаєморозуміння, а відповідальність за це частково лежить і на ньому.

За словами Зеленського, Генштаб та Міноборони "повинні працювати самі, щоденно, постійно", не покладаючись щоразу на втручання президента. Він підкреслив, що ефективна співпраця між цими структурами залишається для нього одним із пріоритетів.

Але і повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, доведеться вирішувати мені,

– підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше сам Михайло Федоров також прокоментував конфлікт з Олександром Сирським. Міністр пояснив, що його команда зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив, адже Сирський не готовий був говорити про проблеми в армії.

За словами Федорова, Сирський "придумав, як розколоти країну".