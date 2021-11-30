Без паспорта та з 6 пасажирами: в Польщі українець відзначився "букетом" порушень

У Польщі 20-річний українець отримав чимало клопотів з поліцією. Молодий чоловік попався одразу на кількох правопорушеннях, чим і "заробив" великий штраф.

Інцидент стався у Мазовецькому воєводстві, поблизу міста Пясечно. У поле зору правоохоронців потрапив Ford, який рухався зі швидкістю 112 кілометрів на годину.

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Поліція переслідувала авто, що перевищувало швидкість

Це більше, ніж удвічі перевищувало дозволені у межах населеного пункту показники. Правоохоронці почали переслідувати автомобіль-порушник. Коли вони зупинили Ford, то виявилось, що за кермом був 20-річний українець.

Також у автівці було одразу 6 пасажирів, а на додачу горе-керманич не мав з собою паспорта. Не було у нього жодного іншого документа, який підтверджував би те, що на польській території він перебуває легально.

В українця відібрали права

Екстремальна їзда залишила українця без водійських прав, також його оштрафували на 1200 злотих. Не пощастило і його пасажирам: кожен з них заплатить по 500 злотих за те, що були без документів.

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Коротко про останні інциденти з українцями в Польщі: