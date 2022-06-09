Без пляжу, дискотек і вечірнього алкоголю: як заклади можуть працювати на Одещині

В Одеській ОВА пояснили, як саме можуть працювати прибережні заклади в місті та області. Є певні обмеження.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, робота усіх прибережних комплексів в місті та області зміниться через воєнний стан. Є певні обмеження, які дозволять посилити безпеку людей.

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Без вечірок, концертів та інших масових заходів

Станом на 9 червня в Одесі та області діє комендантська година з 23:00 до 5:00. Саме тому закладам не можна працювати у нічний час. Завершення роботи має відбути не пізніше 20:00 – 22:00. Такі обмеження вводять задля того, щоб туристи і працівники закладів могли спокійно завершити роботу та встигнути заїхати додому.

Під час воєнного стану повністю заборонили проводити різні святкові заходи, дискотеки, концерти, майстер-класи, банкети та інші гучні заходи, де буде велика кількість людей. Заклади мають право надавати послуги у сфері відпочинку. До прикладу, можуть працювати ресторани, басейни, готелі та інші заклади, де надають супутні оздоровлювальні послуги.

В Одеській ОВА дозволили продавати усі види алкоголю з 9:00 по 18:00. Відповідний наказ також поширюється на роботу кафе та ресторанів. Заборонено продавати алкоголь лише військовим ЗСУ, Нацгвардії, представникам інших військових формувань та правоохоронних органів.

Керівники закладі зобов’язані забезпечити охорону, яка не дозволятиме людям проникати на пляжі, які зараз заміновані.

Сергій Братчук наголосив – якщо побачите, що хтось порушує ці правили, то можна про це написати в його чатбот t.me/bratchukadmin_bot або на сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, на Одещині зараз посилено ведуть контрдиверсійну боротьбу. Правоохоронці, як зазначає Сергій Братчук, майже кожного дня затримують людей, які можуть бути причетні до диверсійної або антиукраїнської діяльності. Вони роблять все для того, щоб мешканці Одещини почували себе в безпеці.

Так, нещодавно в місті почали судити мешканця так званого Придністров’я, який займався диверсійною діяльністю у січні цього року.

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