Без права застави: кримінального авторитета "Лашу Свана" взяли під варту

Печерський районний суд міста Києва у п'ятницю, 21 травня, обрав запобіжний захід для кримінального авторитета, відомого як "Лаша Сван". Чоловіка взяли під варту у залі суду.
Пресслужба Нацполіції повідомила, що "Лаші Свану" інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі "злодія у законі".
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60 діб тримання під вартою без права внесення застави. "Лашу Свана" взято під варту в залі суду,
– мовиться у повідомленні.
Деталі про затримання "Лаші Свана"
- Поліція 20 травня затримала 2 найвпливовіших в Україні "злодіїв в законі" – "Лашу Свана" та "Умку".
- У МВС України розповіли, що ці люди були "верхівкою" злочинного світу. Вони утворювали злочинні угрупування та підбурювали людей до нових злочинів.
- Свої злодійські "титули" "Умка" та "Лаша Сван" отримали ще у 1995 році від представників кримінального світу з Росії.
- Глава МВС Арсен Аваков заявив, що "нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищують це ганебне кримінальне явище".
- Під час затримання правоохоронці вилучили 3,2 мільйона доларів, дорогі автомобілі, холодну та вогнепальну зброю, а також – ювелірні прикраси.