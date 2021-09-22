Без України НАТО буде слабшим, – Зеленський зустрівся зі Столтенбергом в Нью-Йорку
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський у США зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент України заявив, що наша держава може зміцнити НАТО.
За словами Зеленського, у самому НАТО не все так спокійно. Це показує ситуація в оборонних контрактах з Європейським Союзом. Про це президент заявив у Нью-Йорку.
Цікаво Черговий шанс для України: навіщо Зеленський знову полетів до США
Ми не є в глухому куті сьогодні. Україна нарешті може спокійно говорити, що без такої держави, як Україна, альянс буде слабшим. І це буде вибір альянсу – чи хочуть вони мати потужний альянс, щоб захищати країни, особливо маленькі, які, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, дуже вірили в такий захист,
– сказав політик.
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО
У межах робочої поїздки у США президент України провів зустріч зі Столтенбергом. На ній політик подякував генсеку за підтримку нашої країни та участь представника НАТО у саміті Кримської платформи.
Зеленський попросив Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на окупованих територіях та в Росії.
Зеленський провів зустріч з генсеком НАТО / Фото Офісу Президента
Президент наголосив, що для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Він також підкреслив важливість збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя. Україна готова долучатися до спільних дій з Альянсом.
Наш курс на членство в НАТО, принципи й стандарти Альянсу лежать в основі всіх керівних документів у сфері національної безпеки й оборони,
– підкреслив Зеленський.
Дивіться відео з зустрічі Зеленського та Столтенберга:Зверніть увагу! 22 вересня Зеленський виступить з промовою на 76-ій Генеральній асамблеї ООН. Після того він одразу вирушить до Києва. Адже зранку 22 вересня невідомі відкрили вогонь по автомобілю його першого заступника Сергія Шефіра.