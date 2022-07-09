Без втрат вийшов з оточення: Зеленський вручив "Золоту Зірку" підполковнику Олегу Грудзевичу

9 липня 2022 , 00:50
Читать новость на русском

Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" підполковнику Олегу Грудзевичу. Він брав участь у бойових діях у місті Маріуполь Донецької області.

Відповідну інформацію президент України розповів в ніч проти 9 липня. Це трапилось під час повернення Володимира Зеленського з поїздки на Дніпропетровщину.

Зауважте Не про політику, а про захист спільної свободи, – Зеленський звернувся до українців

Зеленський вручив "Золоту Зірку" захиснику Маріуполя

Вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу,
– розповів Зеленський. 

Президент додав, що Олег Грудзевич – дуже сильна людина, це відчувається.

Що відомо про роботу Олега Грудзевича

  • На сайті Офісу Президента розповіли, що Олег Грудзевич – командир танкового батальйону, підполковник.
  • Олег Грудзевич брав участь у бойових діях у місті Маріуполь, що у Донецькій області.
  • Саме під його керівництвом підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території.
  • Ба більше, пересуваючись, українські військовослужбовці виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника в районі населеного пункту Знаменівка Донецької області.
  • Після цього продовжили пересування та залишилися без втрат. Згодом наші бійці прибули до розташування свого батальйону. Наші військові виходили протягом 10 діб.
  • Сам Олег Грудзевич на службі продемонстрував високий рівень особистої підготовки, спроможність вчасно та правильно аналізувати обстановку, що склалася, робити висновки й ухвалювати правильні рішення.

Дивіться також – звернення Володимира Зеленського за 9 липня: відео

 

Автор: Діана Квасневська