Без втрат вийшов з оточення: Зеленський вручив "Золоту Зірку" підполковнику Олегу Грудзевичу
9 липня 2022 , 00:50Читать новость на русском
Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" підполковнику Олегу Грудзевичу. Він брав участь у бойових діях у місті Маріуполь Донецької області.
Відповідну інформацію президент України розповів в ніч проти 9 липня. Це трапилось під час повернення Володимира Зеленського з поїздки на Дніпропетровщину.
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Зеленський вручив "Золоту Зірку" захиснику Маріуполя
Вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу,
– розповів Зеленський.
Президент додав, що Олег Грудзевич – дуже сильна людина, це відчувається.
Що відомо про роботу Олега Грудзевича
- На сайті Офісу Президента розповіли, що Олег Грудзевич – командир танкового батальйону, підполковник.
- Олег Грудзевич брав участь у бойових діях у місті Маріуполь, що у Донецькій області.
- Саме під його керівництвом підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території.
- Ба більше, пересуваючись, українські військовослужбовці виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника в районі населеного пункту Знаменівка Донецької області.
- Після цього продовжили пересування та залишилися без втрат. Згодом наші бійці прибули до розташування свого батальйону. Наші військові виходили протягом 10 діб.
- Сам Олег Грудзевич на службі продемонстрував високий рівень особистої підготовки, спроможність вчасно та правильно аналізувати обстановку, що склалася, робити висновки й ухвалювати правильні рішення.
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