Без втрат вийшов з оточення: Зеленський вручив "Золоту Зірку" підполковнику Олегу Грудзевичу

Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" підполковнику Олегу Грудзевичу. Він брав участь у бойових діях у місті Маріуполь Донецької області.

Відповідну інформацію президент України розповів в ніч проти 9 липня. Це трапилось під час повернення Володимира Зеленського з поїздки на Дніпропетровщину.

Зауважте Не про політику, а про захист спільної свободи, – Зеленський звернувся до українців

Зеленський вручив "Золоту Зірку" захиснику Маріуполя

Вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу,

– розповів Зеленський.

Президент додав, що Олег Грудзевич – дуже сильна людина, це відчувається.

Що відомо про роботу Олега Грудзевича

На сайті Офісу Президента розповіли, що Олег Грудзевич – командир танкового батальйону, підполковник.

Олег Грудзевич брав участь у бойових діях у місті Маріуполь, що у Донецькій області.

Саме під його керівництвом підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території .

. Ба більше, пересуваючись, українські військовослужбовці виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника в районі населеного пункту Знаменівка Донецької області.

Після цього продовжили пересування та залишилися без втрат. Згодом наші бійці прибули до розташування свого батальйону. Наші військові виходили протягом 10 діб .

. Сам Олег Грудзевич на службі продемонстрував високий рівень особистої підготовки, спроможність вчасно та правильно аналізувати обстановку, що склалася, робити висновки й ухвалювати правильні рішення.

Дивіться також – звернення Володимира Зеленського за 9 липня: відео