Безкарне нахабство: що робив депутат Держдуми на Донбасі?

У понеділок, 6 березня, недолугий політик з нелегітимного російського парламенту Олексій Журавльов потрапив під фейковий обстріл у Донецькій області. Цей терорист у законі з партії "Родина" вже бував на Донбасі багато разів – відвозив гроші бойовикам, постачав їм спорядження та роздавав вказівки щодо розподілу гуманітарки до окремих підрозділів ЗС РФ.

Член комітету Держдуми з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва, нагороджений орденами Дружби ПМР, "Республіки Крим" "За вірність обов'язку", а також медаллю "Учаснику військової операції в Сирії". Ще до російсько-української війни він займався вербовкою іноземних бойовиків для відправки до Донбасу. Журавльов, треба сказати, є куратором кількох підрозділів "ДНР", яких потім відправляли до Сирії. Серед них – інтернаціональна бригада "Пятнашка", де воюють серби, молдавани, росіяни – всі, окрім українців.

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Із цими бойовиками та залученими до цієї інформаційної провокацій депутат й замутив чергову провокацію, направлену проти України. Трошки розберемо хронологію подій, щоб у всьому розібратися.

Приїхав на окуповані території Журавльов на вихідних. По "ДНР" він катався у супроводі кортежу з особистих охоронців Захарченка. Підступитися до політика у Донецьку було взагалі нереально – ледве не вулиці перекривали, щоб раптом щось не трапилося. І тут виявляється, що він опинився на самісінькій передовій, де реально йде війна? Смішно.

Фейк із попаданням під обстріл запустила помічниця Журавльова Тетяна Калегіна, яка нібито зв’язалася із пропагандистами з каналу "Зірка" та розповіла їм про жахливу ситуацію. І одну з двох автівок, що їхали на фронт, розтрощили, і стан депутата невідомий, бо з ним нема зв'язку. Питання в тому, як взагалі вона дізналася про подію, якщо поспілкуватися із Журавльовим не можна було? Але про "цілеспрямований вогонь на ураження" помічниця депутата знала.

"Випадково" обстріл російського депутата навіть зняли на відео. На записі видно, як метрах у 10-20 перед машиною щось вибухає, але це більше схоже на прикопану в землю гранату, аніж на 82 міліметрову міну. І вже після цього поодинокого "пострілу" авто із Журавльовим доїжджає до якогось бліндажу, де бойовики ліниво відкривають вогонь із Калашів у напрямку, звідки вони приїхали. Сам депутат при цьому розповідає про те, що по них стріляли з гранатомету, хоча "офіційну версію" потім змінили.

Росіяни кажуть, що все трапилося у селищі Крута Балка, яке фактично розташоване у "сірій зоні". І це перша перемога пропаганди, оскільки за чотири роки вони постійно розповідали про українські міномети, які б’ють на десятки кілометрів. Визнаємо, що по Крутій Балці бійці ЗСУ дійсно можуть фізично дістати мінами, однак достеменно відомо, що українські військові ніякого вогню не відкривали.

Згідно із даними нашої розвідки, Журавльов у черговий раз незаконно прибув до Донецька лише щоб передати якісь вказівки курляйтеру Захарченку, а вся ця гра на публіку – лише спроба розповісти про "укропів", які "ніколи не дотримуватимуться перемир’я".

Звісно, за це йому нічогісінько не буде. Принаймні, до моменту трибуналу над Путіним і компанією.

І ватники цю тему схавали на відмінно. Погодьтеся, у розповіді про роботу ДРГ важче повірити, аніж у полювання на російського депутата.

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