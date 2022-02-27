Безмежна підтримка та відповідь Путіну: фотодоказ того, що литовці круті

Місцевий Червоний Хрест навіть попросив людей припинити приносити речі й продукти, бо наразі допомогу нема де зберігати. До того ж у різних куточках Литви пройшли антивоєнні мітинги.

У Вільнюсі пройшов численний мітинг біля російського посольства. Серед сотень протестувальників було багато жінок та дітей.

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Жінки проти війни

Активістки розповіли місцевим ЗМІ та очевидцям, що акція – заклик до російських жінок виходити на вулиці на знак протесту проти кровопролиття в Україні.

Мітинг у Вільнюсі / Фото Ramūnas Danisevičius

У Каунасі – другому за чисельністю місті Литви жінки обговорювали останні події в Україні, ділилися емоціями та іноді не могли стримати сліз.



Каунас з Україною



В Каунасі жінки не могли стримати сліз / Фото Julius Balašaitis (Baltas Media)

У портовому місті Клайпеда активізувалися для збирання гуманітарної допомоги.

Клайпеда збирала допомогу та виступила проти війни / Фото Agnė Bukartaitė

Як ми писали раніше, литовці збирають гроші для української армії, приймають біженців (зокрема, їздять авто до кордону Польщі, щоб допомогти з напливом людей) і постійно підтримують антивоєнні ініціативи.

Жорстка позиція політиків

До речі, мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс у фейсбук повідомив, що столиця Литви припиняє співпрацю з колишніми містами-побратимами у Білорусі та Росії.

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На додаток, він заявив, що росіяни та білоруси можуть виступати з концертами у Вільнюсі, якщо вони ясно та відкрито, публічно засудять війну.

Мовчання не вистачить. Про тих, хто підтримує режим, я навіть не говорю – їм одразу ж запропонують іти туди, куди запропонували піти російському військовому кораблю,

– сказав мер столиці Литви.

Нагадаємо, Латвія, Литва, Естонія оголосили про посилення захисту кордону з початком атаки Росії на Україну. Також країни оперативно ввели санкції та за першим покликом закрили повітряний простір.