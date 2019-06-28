Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными

В наше стремительное время нужно быть в постоянном информационном потоке – дома, на работе, в дороге. Но есть у этой необходимости и обратная сторона медали. Наткнулся в интернете на новость об аварии из-за пешехода...

Человек попал под машину, потому что смотрел не на дорогу, а в свой смартфон, к тому же еще и был в наушниках. Это действительно проблема, и большая. Современные гаджеты настолько отвлекают от реальности, что могут принести ущерб здоровью, а иногда и стоить жизни.

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На своей странице в Facebook я провел опрос о необходимости повышения внимания пешеходов при выходе на проезжую часть. Почти 5 тысяч подписчиков поддержали предложение устанавливать специальные знаки для повышения внимания, стоит ли возле пешеходных переходов оборудовать знаки для привлечения внимания пешеходов. Кстати, подобные знаки уже есть возле некоторых пешеходных переходов в Одессе, Хмельницком, Харькове, Черкассах, Херсоне.

Хочу поделиться с вами советами из комментариев, которые лично мне показались стоящими

Дополнительное привлечение внимания

Множество нареканий есть на тех пешеходов, которые даже в случае опасной ситуации не могут оторваться от своих гаджетов. Потому что они просто не реагируют на окружающую реальность. Для привлечения их внимания предлагается размещать в непосредственной близости от пешеходных переходов яркие баннеры и для водителей, и для пешеходов. Это должно немного "притормозить" всех участников дорожного движения. На этих ярких информационных бордах также можно размещать выдержки из правил дорожного движения.

Предупреждение аварийных ситуаций

Большое значение для профилактики аварийных ситуаций имеет так называемая воспитательная работа. Я говорю о социальной рекламе, которая должна звучать в наушниках тех пешеходов, кто не в силах с ними расстаться, и размещаться на всех проблемных участках дороги. И чем ужаснее будут сюжеты такой рекламы – тем лучше. Нужно показывать возможные последствия нарушения правил дорожного движения, демонстрировать их наглядно, тогда это может сработать. Такая практика существует во многих европейских странах.

Штрафы и наказания

Есть и сторонники более жестких подходов, а именно: усиления наказания за переход в неустановленном месте, а невнимательный переход с детьми рассматривать как отягчающее обстоятельство.

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Как вариант, общественным организациям, вместо расходов на краски и рисования на асфальте знаков, предлагается получить в полиции лицензию на право штрафовать нарушителей. А на собранные средства можно устанавливать новые светофоры, ремонтировать дороги, улучшая тем самым условия дорожного движения.

Штрафы должны быть достаточно ощутимыми для кошелька нарушителя: в тысячах гривен – за нарушение и десятках тысяч гривен – за создание аварийной ситуации.

Что сделано и будет сделано?

Некоторые комментаторы отметили необходимость обустройства косых "зебр" и напомнили об освещении в ночное время.

Что касается освещения, то с 1 марта уже действуют новые государственные строительные нормы (ДБН) "Естественное и искусственное освещение". В них содержатся требования к обязательному устройству оптимального освещения пешеходных переходов. Это должно поспособствовать повышению видимости пешеходов для водителей и безопасности дорожного движения в целом. Эта норма является обязательной во время проектирования новых и реконструкции существующих пешеходных переходов, поэтому очень надеемся на постепенное улучшение ситуации.

Что же касается "косых" зебр, то сейчас уже у нас в разработке находится проект изменений в существующий ДБН относительно улиц и дорог. Мы в Минрегионе изучили опыт европейских стран, где большинство пешеходных переходов – наземные, а не подземные как у нас. Несмотря на это, аварий там в разы меньше. И заслуга косых пешеходных переходов здесь далеко не последняя. Благодаря обустройству таких переходов:

- повышается видимость людей на переходе – риск наезда или другой аварии значительно уменьшается;

- повышается внимание и самого пешехода, заставляет его смотреть в сторону автомобиля, который движется.

А относительно перечисленных советов, над их введением в реальную жизнь стоит задуматься и, возможно, даже рассмотреть вопросы относительно узаконивания некоторых из них в государственных строительных нормах.

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