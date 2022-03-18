Чи безпечно користуватись Дією під час війни: Мінцифри розповіли про хакерські атаки

Жодні вразливості у застосунку Дія нам не загрожують. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

З початку війни з міркувань безпеки держреєстри відключили, відповідно цифровий паспорт чи водійське посвідчення в Дії не завжди були під рукою. Наразі додали новий вид документів, спеціально для воєнного стану (єДокумент) і ще декілька послуг, які можуть знадобитися українцям під час війни.

До теми Пишеться історія, – Мстислав Банік про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет

Чи можливо зламати Дію

Постійні кібератаки, які були й до повномасштабного нападу Росії на Україну, не вплинули на безпеку Дії. Мстислав Банік запевнив, що "усе в порядку".

Передусім велику роль зіграло те, що у кінці січня розробники Дія закінчили bug bounty – фахівці з кібербезпеки з усього світу шукали вразливості в Дії й не знайшли їх. Окрім цього, перед початком війни команда Дії вже повністю адаптувалась до атак.

Ми точно впевнені, що вкрасти будь-які дані з Дії неможливо. Зламати також. Перед початком війни ми повністю адаптувались до атак, які вже починались – збільшили потужності та системи захисту. Тому жодні вразливості у Дії зараз нам взагалі не загрожують,

– запевнив він.

Інтерв'ю з Мстиславом Баніком: дивіться відео