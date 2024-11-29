Дрон скинув фарбу над російським посольством у Швеції

Невідомий дрон пролетів над посольством Росії в Стокгольмі, скинувши фарбу на територію дипломатичного комплексу. Це сталося вранці в п'ятницю.

Про це з посиланням на шведську поліцію повідомляє Reuters, пише 24 Канал.

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Дрон скинув фарбу на будівлю російського посольства

У виданні пишуть, що представник поліції вказав, що ніхто не був заарештований і підозрювані не були ідентифіковані.

Водночас слідчі з'ясовуватимуть, чи пов'язаний цей інцидент з випадком вандалізму в посольстві Швеції в Москві, що стався в четвер, сказав речник поліції.

Після випадку в четвер у Москві глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард закликала Росію забезпечити захист дипломатичної місії Швеції та її співробітників.

Вона не коментувала інцидент з безпілотником у Стокгольмі.

Речник МЗС Швеції заявив, що посольство Швеції в Москві перебуває в контакті з російською владою через інцидент, що стався в четвер.

Нагадаємо, що у Москві троє чоловіків напали на посольство Швеції ввечері у четвер, 28 листопада. Про це повідомляла газета Dagens industri, писали в "Європейській правді".

Як зазначали в газеті, спершу білоруська служба новин Nexta опублікувала в четвер відео, на якому троє чоловіків нападають на посольство Швеції в Москві. На ньому видно, як невідомі кидають пляшки і розпилюють газові балончики в приміщенні охорони біля посольства, після чого їх заарештовує поліція.

Пресслужба МЗС Швеції повідомила газеті, що знає про цей інцидент та зазначила, що перебуває в контакті з посольством у Москві. "Посольство контактує з російською владою", – зазначили у листі.

Як писали в газеті, це не перший випадок, коли посольство Швеції в Москві стає мішенню вандалів. Зокрема у лютому цього року люди в масках закидали будівлю мішками з фекаліями.