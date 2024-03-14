Курську та Бєлгородську області вночі атакували безпілотники: які наслідки цього разу
Дві російські області знову атакували безпілотники. Окупанти бідкались про дрони у Бєлгородській та Курській областях.
Тривожно росіянам через дрони вже не першу ніч. Так, у ніч проти 13 березня безпілотники знову атакували нафтобази росіян, пише 24 Канал.
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Як минула ніч у Бєлгородській області
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив орієнтовно о 3 ночі 14 березня, що два безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка.
Російський посадовець розповів цілу історію про атаку дронів. За його словами:
- після першого вибуху там нібито спалахнула пожежа на покрівлі приватного будинку, вибиті вікна та пошкоджений фасад. Там, мовляв, ніхто не жив і постраждалих немає;
- другий безпілотник здетонував буцімто біля цього будинку – вибухова хвиля пошкодила вже сусіднє житло. Там нібито пошкоджений фасад та паркан. Росіяни вже традиційно не постраждали.
Згодом у телеграм-каналах написали, що на житловий будинок у 2-му Ключовому провулку впали уламки збитого дрона.
Вже орієнтовно о 5:21 Гладков побідкався через атаку на Бєлгород. Мовляв, цього разу дрони атакували місто. Однак тільки загорілась трава та вибиті вікна в одному будинку.
Що відбувалось на Курщині
Одразу після Бєлгородської області про атаку дронами заявив губернатор Курщини. За словами Старовойта, там вже 3:42, як завжди в росіян, "збивали" дрони. Їхня "пе-ве-о" працювала у Курську та регіоні.
Вдосвіта 14 березня російське міноборони заявило, що нібито ворожа ППО перехопила та знищила на Бєлгородщиною аж 11 дронів та ще 3 – над Курщиною.
Росію атакують дрони
- У ніч проти 13 березня росіяни заявили аж про 58 збитих дронів, проте насправді вибухи лунали у семи регіонах країни-окупанта й не обійшлось без влучань. Так, на Бєлгородщині росіяни були без світла та газу, у Рязанській області спалахнула нафтобаза. Під атакою був нафтопереробний завод у Ленінградській області, НПЗ у Нижньогородській області.
- Тривожно окупантам було й у ніч проти 12 березня. Так, в окупантів горів завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який вважається одним з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.
- Також спалахнула нафтобаза в Орловській області Росії, Бєлгородщина залишилась без світла. Під атакою дронів були Курська, Московська, Брянська, Ленінградська та Тульська області.