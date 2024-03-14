Курську та Бєлгородську області вночі атакували безпілотники: які наслідки цього разу

Дві російські області знову атакували безпілотники. Окупанти бідкались про дрони у Бєлгородській та Курській областях.

Тривожно росіянам через дрони вже не першу ніч. Так, у ніч проти 13 березня безпілотники знову атакували нафтобази росіян, пише 24 Канал.

Дивіться також Збивали дрони нафтобазами: усе, що відомо про вибухову ніч у Росії

Як минула ніч у Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив орієнтовно о 3 ночі 14 березня, що два безпілотники атакували Прохорівський район, а саме – село Прохорівка.

Російський посадовець розповів цілу історію про атаку дронів. За його словами:

після першого вибуху там нібито спалахнула пожежа на покрівлі приватного будинку, вибиті вікна та пошкоджений фасад. Там, мовляв, ніхто не жив і постраждалих немає;

другий безпілотник здетонував буцімто біля цього будинку – вибухова хвиля пошкодила вже сусіднє житло. Там нібито пошкоджений фасад та паркан. Росіяни вже традиційно не постраждали.

Згодом у телеграм-каналах написали, що на житловий будинок у 2-му Ключовому провулку впали уламки збитого дрона.

Вже орієнтовно о 5:21 Гладков побідкався через атаку на Бєлгород. Мовляв, цього разу дрони атакували місто. Однак тільки загорілась трава та вибиті вікна в одному будинку.

Що відбувалось на Курщині

Одразу після Бєлгородської області про атаку дронами заявив губернатор Курщини. За словами Старовойта, там вже 3:42, як завжди в росіян, "збивали" дрони. Їхня "пе-ве-о" працювала у Курську та регіоні.

Вдосвіта 14 березня російське міноборони заявило, що нібито ворожа ППО перехопила та знищила на Бєлгородщиною аж 11 дронів та ще 3 – над Курщиною.

Росію атакують дрони