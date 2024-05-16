У Тулі прильоти: дрони ГУР уразили держпідприємство російського оборонного комплексу "Базальт"

У ніч на 16 травня дрони уразили держпідприємство російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі. Це чергова успішна операція ГУР МО України.

Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки.

До речі Паливну базу у Ростовській області атакували БпЛА ГУР, – джерела

Дрони ГУР уразили виробничі потужності

Так, наші джерела повідомили, що вночі четверга безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України завдали чергової успішної атаки по об'єктах агресора. Цього разу дрони уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

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Коротко, що відомо про "Базальт"

Акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Базальт" — головне оборонне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння й боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту. Входить до складу держкорпорації "Ростех".

Крім основного підрозділу в Москві, "Базальт" включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та Нерехті Костромської області.

Через війну Росії проти України це підприємство перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн.

За даними з відкритих джерел, напрямки діяльності "Базальту":