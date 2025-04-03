Україна дронами заражає російські системи вірусами та отримує стратегічну перевагу, – Forbes

Нещодавно у мережі, ймовірно, росіянами було викладено відео, яке попереджає про шкідливі програми в українських дронах. Вони уже встигли добре себе проявити і заразити російські системи.

Це вкотре довело ефективність масового та ефективного використання безпілотників у війні проти Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Як працює нова українська технологія

Видання стверджує, що українські безпілотники тепер виконують незначні кібероперації проти Росії.

Зазначається, що програмне забезпечення насамперед впливає не на цілу мережу, а на сам безпілотник або комп'ютер, до якого він підключається.

Опубліковане відео свідчить, що тепер українські дрони "випалюють USB-порт, перешкоджають перепрошивці або викрадення перепрофільованого FPV і встановлюють місцеперебування оператора".

Поява такої технології має велике значення, бо, як зазначає видання, "обидві сторони стрімко конкурують за перевагу в області безпілотників".

Зростаюча загроза зараження російських комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням, яке передається українськими дронами, може змусити Росію вжити нових заходів безпеки для захисту своїх систем. Ці заходи перешкоджатимуть оновленню росіянами своєї технології боротьби з безпілотниками, яка потребує ретельного вивчення внутрішньої роботи ворожого БпЛА, щоб знайти його вразливі місця,

– зауважують у Forbes.

Тож доки Росія не навчиться боротися із новою технологією, ЗСУ зможуть ефективно використовувати такі безпілотники.

У статті зауважують, що це шкідливе для росіян ПЗ може бути розроблено також для того, щоб не дати Росії можливості повторно використовувати захоплені українські безпілотники.

Перешкоджаючи цьому, Україна отримує стратегічну перевагу перед ворогом.

"Один із варіантів (ПЗ – 24 Канал) блокує повторне зображення жорсткого диска дрона. Навіть якщо це можливо, то інший зареєстрований варіант дозволяє українським силам викрасти перероблений безпілотник і потенційно знайти його нового оператора", – пояснює видання.

Там також додають, що у разі успіху цієї технології Україна зможе інтегрувати шкідливе програмне забезпечення в інші російські електронні системи.