Безпольотна зона над Україною: зовнішньополітична еліта США звернулась до Байдена

Для захисту гуманітарних коридорів 27 представників зовнішньополітичної еліти США написали лист до адміністрації президента Джо Байдена. Вони просять забезпечити "обмежену" безпольотну зону над Україною.

У листі мовиться про лідерів НАТО. Вони повинні пояснити Росії, що не хочуть з нею воювати.

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"Лідери НАТО повинні чітко дати зрозуміти, що вони не підтримуватимуть російські напади на цивільні райони", – написали у листі.

Росія не зупиниться

НАТО відмовляється закрити небо над Україною попри розстріли цівільного населення та загрозу для ядерних об'єктів. Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія не зупиниться з теперішнім вторгненням і продовжить атакувати інші європейські країни.

Коли порушують і наступають межі прав і свобод, тоді ви повинні нас захищати. Тому що ми будемо першими, ви станете другими,

– заявив Зеленський.

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