Політ у тиші: "Флеш" заявив, що росіяни вимикають реактивний двигун "Шахедів" перед ударом

Інформація про встановлення додаткових електричних двигунів на "Шахеди" для безшумного польоту не відповідає дійсності. Ворог використовує іншу тактику, вимикаючи реактивний двигун безпосередньо перед самим ударом.

Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

Яку техніку застосування дронів використовує ворог?

Чутки про додатковий електродвигун почали активно поширюватися у військових групах месенджера Signal. Насправді реактивна силова установка надає безпілотнику потужний розгін та інерцію, яких цілком вистачає для подолання завершальної ділянки польоту без жодного звуку.

Окрім зупинки двигуна у фінальній фазі польоту, загарбники дедалі частіше намагаються наближатися до цілей на екстремально низьких висотах. Подібну тактику ворог використовує переважно там, де на маршруті руху дрона немає висотних перешкод.

Таке наднизьке маневрування покликане сховати ударні апарати від українських радіолокаційних станцій. У поєднанні з тишею через заглушений двигун безпілотник може створити ефект абсолютно раптової появи буквально з нізвідки.

"Флеш" наголошує, що ці оновлені тактичні прийоми мають обов'язково враховувати мобільні вогневі групи та підрозділи протиповітряної оборони під час чергування.

Раніше Сергій Бескрестнов повідомив, що російські військові почали встановлювати так звані "дрони-ждуни" безпосередньо на високовольтних дротах. За його словами, противник швидко перейняв українську тактику використання таких безпілотників.