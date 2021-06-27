У Конституції є багато "від совка", – Безсмертний закликав вдосконалити права людини

Від Дня ухвалення Конституції України минуло вже чверть століття. Документ варто вдосконалити, адже у ньому є багато посттоталітарного.

Таку думку висловив співавтор Конституції України Роман Безсмертний. Він вважає, що варто, зокрема, зайнятись питаннями, які пов'язані з правами людини.

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"Що стосується питань, пов'язаних з правами людини – їх треба вдосконалювати, адже там дуже багато "від совка", – запевнив Безсмертний.

Конституція приймалася в момент трансформації, там залишилось багато посттоталітарного, яке, на мою думку, є неприпустимим,

– додав він.

За його словами, також треба розглядати і пропонувати вдосконалення комплексу статей про місцеве самоврядування.

"Це розділ "Парламент", "Президент", "Місцеве самоврядування та виконавча влада". Їх треба по-новому вивчати і вносити корективи", – пояснив співавтор Конституції.

Не варто поспішати, – Безсмертний

28 червня 2021 року Україна відзначає 25 років після ухвалення Конституції. Рятувальники та авіація активно готуються до свята

Він наголосив на тому, що робота над Конституцією – дуже серйозна.

"Не можна поспішати. Треба пояснювати людям, чому це робиться і як. Якщо взяти українську Конституцію, то вступна частина – 1 і 2 розділ – це "святая святих", – зауважив Безсмертний.

Він вважає, що торкатися цих розділів можна тільки з чистою совістю, сумлінням і лише тим людям, які є глибоко віруючими.

"Часто в нас відбувається, що за Конституцію хапаються ті, хто не усвідомлює відповідальності. Це дуже небезпечна річ", – підсумував він.

Інтерв'ю з Романом Безсмертним можна прочитати 28 червня о 10:00 на сайті 24 каналу. У ньому співавтор Конституції розповів, як ухвалювали документ 25 років тому.