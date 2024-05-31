Безугла вбиває клин у ЗСУ і лякає українців власною армією, нею мають зайнятися СБУ і ДБР, – ЗМІ

Нардепка Мар'яна Безугла зриває мобілізацію і вносить розкол між рядовим та середнім та керівним складом ЗСУ. Її діяльність послаблює військо і мала б стати предметом уваги ДБР та СБУ.

Видання "Факти" проаналізувало останні публікації на фейсбук-сторінці депутатки: усі вони емоційні і категоричні. При цьому чимало з них протирічать її ж дописам, опублікованим раніше.

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Наприклад, зараз Безугла критикує головкома Сирського за призначення генерала Зубанича, який нібито "валив оборону Харківщини у 2022". Ще чотири місяці тому вона хвалила Сирського за харківський напрямок, називаючи контрнаступ його "авторським проєктом". Безугла просуває наратив щодо необхідності замінити Сирського Мойсюком, попри те, що Мойсюк був заступником ненависного їй Залужного. Видання нагадує, що вона систематично його дискредитувала, хоча за рік до того публікувала його фотографії та ділилась постами.

Нардепка справді часто вступає в суперечність із самою собою, у короткий проміжок часу видає діаметрально протилежні оцінки одним і тим же подіям чи персоналіям. Або вона зовсім не розуміється на темах, які коментує. Або ці наративи не її, а вона тільки – голова, що говорить,

– пишуть "Факти".

Ветеран АТО Олексій Попов заявив, що системну інформаційну атаку з боку Безуглої на собі вже відчув майже весь вищий керівний склад ЗСУ: Залужний, Сирський, Тарновський, Забродський, Шаптала, Наєв. На його думку, спекулюючи на генеральських прізвищах, Безугла "системно вбиває клин в армійські ряди". А ярликами "м'ясників" умисно зриває мобілізацію в Україні.

Починає, бризкаючи слиною на всі боки, вішати генералам ярлик… м'ясника! Що в такому разі робить людина, яка ще п'ять хвилин тому шукала адресу рекрутингового центру? Питання риторичне… Якщо її хвіртку не прикриють, на питаннях мобілізації можна ставити хрест. І хтось зараз скаже: "То що, Петров? Генерали справді м'ясники?". "Ні, – відповім я. – Справа в іншому". Так не буває: ще чотири місяці тому генералу співають хвалебні оди, а потім хе*ак – і вже цей м'ясник, давайте нового! Молодого! Перспективного!

– написав Петров.

При цьому "Факти" звернули увагу: якби метою Безуглої були якісні зміни у війську, вона могла б втілювати її завдяки Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, в якому займає високу посаду заступниці. Але, як розповів секретар Комітету Роман Костенко, на засіданнях Безугла не критикує військове командування і не порушує питання, про які щодня пише пости в соцмережах.

Як писали ЗМІ, на парламентських виборах у 2019 році Безугла була протеже Андрія Холодова – кума Медведчука. Саме він рекомендував включити її у список партії "Слуга народу" як "дівчинку ресурсну".

"Чи пов'язана поточна діяльність нардепки із політичними зв'язками – питання до компетентних органів. Шкода, що вони поки що не поспішають давати відповіді, як і не поспішає керівництво парламенту з відкликанням Безуглої з Комітету нацбезпеки", – йдеться в матеріалі.