Комітет з питань нацбезпеки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступника голови

5 січня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови. У парламенті розповіли, чи є це рішення остаточним.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, члени Комітету з питань оборони майже одноголосно проголосували за відкликання Безуглої. Утримався лише один народний обранець.

Дивіться також Опрацювали зауваження Залужного: що пропонують в законопроєкті щодо мобілізації й рекрутингу

Що це означає

За словами Железняка, аби ухвалене рішення набуло чинності, його мають підтримати у Верховній Раді понад 226 депутатів. Якщо таки це станеться, це означатиме лише, що Мар'яна Безугла не буде заступницею голови Комітету, однак вона залишатиметься його членом.

Про те, що Безуглу хочуть зняти з посади, повідомив також член Комітету з оборони Вадим Івченко. Чиновник зазначив, що особисто голосував за відсторонення колеги, оскільки вважає, що "у Верховній Раді на відповідних посадах мають перебувати люди, які підсилюють наші позиції – в політичному та інформаційному просторах".

Сама нардепка не залишила без коментарів своє "відсторонення".

Дорогий Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки! Рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас. Окрема "подяка" Завітневичу (голова Комітету – 24 Канал), що інціативно поставив на голосування таку рекомендацію,

– написала у фейсбуці Безугла.

Останній скандал навколо Безуглої: що відомо

Наприкінці листопада минулого року українську громадськість неабияк збурив допис нардепки Мар'яни Безуглої. У своєму пості чиновниця звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що той не представив військовий план на 2024 рік. Посадовиця наголосила, що військове керівництво країни "має піти".

В Офісі президента тим часом запевнили, що план на війну у 2024 році є. Сам президент Зеленський під час пресконференції 19 грудня прокоментував скандальну заяву Безуглої. У глави держави поцікавилися, чи поділяє він позицію нардепки, яка критикує главкома. Президент наголосив, що Залужний – це теж людина з його команди, і зауважив, що у нього немає часу на те, щоб стежити за дописами у соцмережах.