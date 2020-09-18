Рішення Верховної Ради щодо призначення керівництва САП занепокоїло Євросоюз. Антикорупціонер Віталій Шабунін розповів, які можливі варіанти виходу з ситуації, яку створила влада навколо НАБУ і САП.

Шабунін вважає, якщо атаки на ці структури не припиняться, то є великий ризик втрати безвізу. Проте із цієї ситуації є вихід. Про це керівник "Центру протидії корупції" розповів в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.

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Що відбулося?

"Перш за все, Коломойському та російській агентурі в Україні, тобто ОПЗЖ, а також Зеленському вдалося наплювати на непрозорі натяки європейської спільноти про те, як не можна робити. Огидно, що інші країни вказують нашим депутатам, щоб ті не порушували український закон", – вважає Шабунін.

Однак, голосування відбулося. Але наслідки не забарилися. Сьогодні стало відомо, що Світовий банк відмовляється надати Україні обіцяну позику, яку ми дуже потребуємо.

Довідка. Світовий банк наразі відклав виділення Україні першого траншу на суму 350 мільйонів доларів. Рішення про виділення коштів Україні схвалили ще наприкінці червня, однак гроші досі не надійшли.

Що буде далі?

► Позитивний сценарій. Зеленський не зможе закрити очі на "крик цивілізованого світу", схаменеться і контрольована комісія обере достойного керівника САП. Але малоймовірний сценарій, вважає Шабунін.

"Якщо ж політична контрольована комісія обере контрольованого керівника САП, то спершу буде запущено механізм призупинки, а потім і втрати безвізу. Це бюрократичний процес. Крім того, можна буде забути про всі гроші від МВФ, Світового банку і ЄС. А це означає, що їх треба буде взяти в Росії або Китаю", – пояснив Шабунін.

І додав: втрата підтримки ЄС означає смерть Незалежності. Якщо атаки на антикорупційні структури не припиняться, то юридично цей процес запустять, бо політично він вже запущений. І безвізу нас можуть позбавити за рік або менше.

Про голову САП

Антикорупціонер Шабунін вважає, що наступний конкурс на посаду голови САП буде кращим, ніж попередній. Він пояснив, що раніше не було з кого вибирати. Цього разу, я сподіваюсь, що на конкурс прийдуть детективи НАБУ, теперішні прокурори САП, за плечима яких круті справи.

"Тобто, будуть люди, які мають що показати. На їхньому тлі обрати якогось політичного виконавця стане очевидним. І обрати маріонетку буде самогубством для Зеленського і серйозною загрозою для розриву відносин із Заходом. Тоді доведеться реагувати українцям", – переконаний Шабунін.

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