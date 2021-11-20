Біблійна історія: в Ізраїлі розкопали свідчення легендарної битви ІІ століття до нашої ери

Ізраїльські археологи повідомили, що знайшли докази історії Хануки – мовиться про перемогу євреїв над греками. А все завдяки стародавньому укріпленому будинку, якому понад 2000 років.

Понад 2000 років тому фортеця на вершині пагорба мала захистити грецьке місто Мареша від єврейського повстання. Так от, археологи з Ізраїлю з'ясували, що це не спрацювало.

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Ізраїльські археологи знайшли докази історичного підґрунтя Хануки

Ізраїльські археологи запевнили, що мають докази перемоги євреїв під проводом Хасмонеїв (Маккавеїв) над військами грецьких правителів держави Селевкідів (утворилася після розпаду імперії Олександра Македонського). Ця історія пов’язана з виникненням свята Хануки.

Зокрема, вчені знайшли добре укріплену будівлю 15 на 15 метрів, яку хтось зруйнував.

І це при тому, що стіни споруди були у 3 метри завтовшки, та стояли під кутом, щоб ускладнити штурм.

Знайдена там кераміка, монети та зброя засвідчили, що руйнування будівлі можна датувати ІІ століттям до нашої ери.

Ми вважаємо, що споруду знищили євреї під час завоювання Ідумеї (історична область на півдні Палестини – 24 канал) у 112 році до нашої ери,

– заявили археологи.

повстання євреїв проти тогочасних греко-селевкідських правителів описане у "Першій книзі Маккавеїв", яку вважають (утім, не всі церкви, і не послідовники юдаїзму) частиною Старозавітної Біблії.Після цього повстання виникло свято Хануки – очищення Храму (євреї вигнали греків із храму в Єрусалимі й запалили там менору, яка волею Бога горіла цілих 8 днів).

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