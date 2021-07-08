Бігала вулицею з ножем: на Полтавщині жінка порізала правоохоронця

У Миргороді Полтавської області 6 липня неадекватна жінка посеред вулиці накинулася на правоохоронця. Вона порізала йому ножем передпліччя.

Деталі інциденти на Полтавщині

Близько 17:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про неадекватну жінку на вулиці Спартаківській. Поліцейські негайно прибули на місце події.

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Вони упізнали її, як тільки дісталися визначеного місця. Від початку року жінка регулярно потрапляла в поле зору поліції та суду й встигла "заробити" низку адміністративних стягнень за систематичні порушення публічного порядку,

– заявили у поліції.

Цього разу від нецензурної лайки 22-річна жінка перейшла до погроз та накинулася на правоохоронця з ножем. Її затримали.

Наразі вирішують питання про обрання нападниці запобіжного заходу.

За спричинення тілесних ушкоджень поліцейському при виконанні службових обов'язків закон передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.



Жінку затримали поліцейські

На Буковині на правоохоронця накинувся чоловік

Подібний інцидент трапився у селі Чорногузи Чернівецької області. До поліції звернулася 56-річна жінка та повідомила, що її психічно хворий син вчиняє над нею насильство.

Чоловік поводився з матір'ю агресивно, а на зауваження правоохоронців не реагував. Згодом він схопив ножа та накинувся на 39-річного поліцейського. Медики діагностували колоту рану гомілки правої ноги.

Наразі вирішують питання про госпіталізацію затриманого до психіатричної лікарні для примусового лікування. Він з 2003 року перебуває на обліку цього закладу із діагнозом "шизофренія".