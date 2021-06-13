Бігус розповів, чому немає всіх записів розмов Медведчука

Журналіст розслідувач проєкту Bihus.info Денис Бігус заявив, що оприлюднені раніше "плівки Віктора Медведчука" містять лише фрагменти розмов кума Путіна з бойовиками та російськими політиками. Однак, за словами Бігуса, величезна кількість дзвінків Медведчука з Кремлем відсутні.

Деталі оприлюднених розмов ймовірно лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука з іншими людьми Денис Бігус розповів у новому відео, яке з'явилося на ютуб-каналі Bihus.Info.

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У відео Бігус заявив, що не знає точно, чому в його розпорядженні немає всіх записів розмов Віктора Медведчука. Однак журналіст-розслідувач впевнений, що величезна кількість дзвінків Медведчука з Кремлем відсутні, адже у нього була ще захищена, "стаціонарна", лінія зв'язку.

Чому записи не всі? Медведчук же ще з кимось, напевно, говорив. Єдина чесна відповідь на це питання – а фіг його знає. Чому немає розмов з Порошенком, мені простіше уявити. Припускаю, що в президентській СБУ писати розмови президента просто не ризикнули

– припустив журналіст.

Денис Бігус також не вважає, що отримав "точкову, спеціально відібрану" версію розмов. Він додав, що загалом у розпорядженні журналістів опинилися записи розмов тривалістю 35 – 36 годин.

Бігус анонсував, що приблизно о 19:00 опублікує повну версію записів розмов Медведчука.

Бігус вважає, що розмови Медведчука писали "українські спецслужби в рамках масштабної спецоперації", яка почалася у 2014 році. На його думку, в ній брали участь СБУ і ГУР – писали "всіх, до кого могли дотягнутися".

Він також сказав, що того, хто передав журналістам плівки, "шукає СБУ". Версію, що розмови могло писати ФСБ Росії, він заперечує.

Що відомо про "плівки Медведчука"

Протягом травня – червня Bihus.info опублікували 4 серії записів розмов нібито Медведчука з бойовиками й представниками Кремля за 2014 – 2015 роки. У записах розмов фігурує нібито нардеп та п'ятий президент Петро Порошенко.

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