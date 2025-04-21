В Іспанії оскаженілий 500-кілограмовий бик атакував людей, є потерпілі: очевидці показали відео

В Іспанії 500-кілограмовий бик на прізвисько Інфініто зламав огорожу і покалічив глядачів. Відомо про одного потерпілого під його копитами.

Ще кілька глядачів постраждали через давку і паніку, що почалася, та отримали переломи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 20minutos.

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Бик напав на людей в Іспанії

Інцидент стався ще у суботу, 19 квітня, у містечку Аркос-де-ла-Фронтера.

У мережі показали кадри, як бика випустили із клітки і він оскаженіло прорвав захисну огорожу, за якою стояли люди.

В Іспанії бик напав на людей: дивіться відео

Мер міста Мігель Родрігес заявив, що паркан "встановили правильно".

"У нас є техпаспорти, які гарантують, що це справді відповідало стандартам. Попереднє обстеження було проведено", – сказав він.

Бик напав на людей в іспанському місті: дивіться на відео

Родрігес поспішив заявити, що огорожу після інциденту укріпили. Він також додав, що потерпілі перебувають у стабільному стані.