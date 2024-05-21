Директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук розповіла про переваги офіційного працевлаштування, індексацію та підвищення зарплати, а також інші можливості для співробітників "білих роботодавців".

За словами фахівчині, отримання більшої суми "на руки" може здаватися вигіднішим, однак не дає соціальних гарантій, доступу до вигідних кредитів і не захищає від свавілля роботодавців.

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Виплата зарплати "в конверті" – поширена практика в усьому світі. І Україна не виняток. За такої системи частина зарплати працівника виплачується офіційно, а решта – готівкою, без відображення в бухгалтерській звітності. Хоча, на перший погляд, отримання більшої суми "на руки" може здаватися вигідним, насправді офіційна зарплата має суттєві переваги, які роблять її кращим вибором для працівника.

Біла зарплата – гарантія стабільного доходу, який співробітник отримає вчасно та в повному обсязі. А це означає впевненість у найближчому майбутньому, що набуває особливої цінності в часи невизначеності. Адже "білий роботодавець" працює в правовому полі, поважає права працівників та дотримується трудового законодавства,

– зазначає Тетяна Петрук.

Соціальний захист – запорука майбутнього

Передусім офіційно працевлаштовані особи мають доступ до комплексного пакета соціальних гарантій, який забезпечує їм та їхнім сім’ям впевненість у майбутньому. Мовиться про:

соціальні виплати – у разі втрати працездатності, безробіття, вагітності та пологів тощо;

медичне страхування, яке дає право на безкоштовне або пільгове медичне обслуговування;

пенсійне забезпечення, яке гарантує виплату пенсії після досягнення пенсійного віку.

Проте якщо отримувати зарплату "в конверті", право на всі ці гарантії буде втрачено. Це може мати серйозні наслідки – особливо у разі виникнення складних життєвих ситуацій.

Пошукач отримує всі переваги офіційного працевлаштування: доступ до медичного та соціального страхування, оплачувані лікарняні, декрет і відпустки. Крім того, він зможе розраховувати на пенсію в майбутньому,

– пояснила Петрук.

Доступ до кредитів – фінансова свобода та нові можливості

Водночас офіційна зарплата є прямим підтвердженням доходу. Це не лише збільшує шанси на отримання кредитів у банках та інших фінансових установах, а й відкриває доступ до позик на вигідних умовах. Що може допомогти, наприклад:

придбати житло – взяти іпотечний кредит для купівлі квартири чи будинку;

здобути освіту – вища освіта коштом кредитних коштів;

розвинути власну справу – розпочати власний бізнес, отримавши кредит на його розвиток;

підвищити рівень свого життя – придбати автомобіль, побутову техніку тощо.

Натомість із "тіньовою" зарплатою шанси на отримання кредиту значно знижуються. А умови кредитування можуть бути набагато гіршими.

Ба більше, зазначила Петрук, працівники, що отримують білу зарплату, можуть розраховувати на її індексацію. А також на підвищення доходу за допомогою різних інструментів.

"Білі роботодавці" зацікавлені в найкращих спеціалістах, і тому регулярно відстежують тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції. Крім того, такі роботодавці дають можливість працівникам розвиватися, навчатися та будувати кар’єру всередині компанії. Адже залучити та втримати якомога більшу кількість талантів із доведеним досвідом і високою кваліфікацією – мета будь-якого бізнесу,

– наголосила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест.

Гарантія захисту від недобросовісних роботодавців

Крім того, офіційна зарплата фіксується в трудовому договорі, який є юридичним документом, що захищає ваші права як працівника. Це означає, що такий працівник має право на:

своєчасну та повну виплату заробітної плати;

безпечні та здорові умови праці;

відпустку та інші соціальні гарантії;

захист від незаконного звільнення.

У разі ж невиконання роботодавцем своїх зобов'язань можна звернутись до органів державної влади для захисту своїх прав. А з офіційними документами шанси того, держава стане на бік саме працівника, набагато підвищуються.

Водночас, отримуючи зарплату "в конверті", працівник фактично позбавляється правового захисту, що робить його вразливим до зловживань з боку недобросовісного роботодавця.

Коли компанія працює офіційно та прозоро, в роботодавця немає шансів не виплатити заробітної плати чи виплатити її не повністю – за законодавством він нестиме фінансову, адміністративну й кримінальну відповідальність. А в разі виникнення проблем із виплатою зарплати чи конфліктних ситуацій працівник може відстояти свої права в суді,

– додала Петрук.

Загалом же важливо пам'ятати, що вибір між офіційною та "тіньовою" зарплатою – це не лише питання отримання більшої суми "на руки". Це питання власного майбутнього та добробуту.

Щобільше, це також значний внесок у розвиток країни, що особливо важливо в умовах, у яких нині опинилась Україна. Адже податки, отримані, в тому числі з "білих зарплат", дають змогу державі виділяти ЗСУ необхідні кошти для виконання їхніх завдань – передусім задля забезпечення обороноздатності країни.