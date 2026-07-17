"Фронт – це основа": Зеленський зустрівся з командиром 3-го корпусу Андрієм Білецьким

17 липня Володимир Зеленський провів зустріч з кількома бойовими командирами. Серед них – Андрій Білецький.

Андрій Білецький – командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ. Деталі розмови із ним президент оприлюднив у телеграм-каналі.

Про що Зеленський говорив із Білецьким

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Андрієм Білецьким вони обговорили ситуацію на Харківському та Донецькому напрямках, можливі дії російських військ і завдання української армії в обороні.

За словами глави держави, ключовим залишається зміцнення позицій на фронті, адже саме це є основою захисту незалежності України та її інтересів як на полі бою, так і в дипломатії.

Окрему увагу, додав Зеленський, приділили забезпеченню українських підрозділів.