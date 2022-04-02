Били касетними бомбами: окупанти вперше за час війни атакували житловий сектор у Кривому Розі

Уночі російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу. На місто скинули заборонені касетні боєприпаси.

Окупанти атакували Інгулець. Про це заявив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

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По місту стріляли не з "Градів"

Олександр Вілкул заявив, що окупанти атакували Кривий Ріг не "Градами", а "Смерчами". Українські військові відкинули окупантів на Херсонщині, тому "Гради" просто не могли б влучити на такій відстані.

Під час обстрілу були влучання в житлові будинки та в один з навчальних закладів. Також у місті горіла заправка.

Били знову забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, які накривають одразу велику площу,

– заявив Вілкул.

Однак, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, оскільки місцеві мешканці виконали наказ військової адміністрації про евакуації. Вілкул закликав мешканців міста і надалі виконувати розпорядження.

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