Били по спині й голили бороду, – Денісова про знущання у Росії з кримського татарина Газієва

Росія незаконно утримує у СІЗО в Ростовській області кримського татарина Сервета Газієва. Окупанти застосували щодо чоловіка фізичне насильство – його били по спині, скрутили руки та поголили бороду.

Про ганебний вчинок щодо 61-річного політв'язня, який стався перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні в № 19 в Ростові-на-Дону, розповіла у мережі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Окупанти знущаються з кримського татарина Газієва

У лікарні Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття після перенесеного мікроінсульту.

Там його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду,

– повідомила Денісова.

За її словами, що стан здоров'я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському СІЗО йому регулярно не надають необхідну медичну допомогу. А після побиття у чоловіка ще й болить шия та німіє рука.

Омбудсменка додала, що таке ставлення до Газієва є помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав.

Звернення Денісової до Росії та міжнародних інстанцій

Такі дії щодо Газієва є катуванням, нелюдським поводженням та порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Газієва – забезпечити необхідну медичну допомогу, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, враховуючи стан його здоров'я.

Російського генпрокурора Ігоря Краснова вона просить надати правову оцінку злочинним діям працівників тюремної лікарні щодо кримського татарина та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

А Верховного комісара ООН з прав людини Мішеля Бачелета, комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятовича, голову ОБСЄ Анн Лінде Денісова закликає зупинити свавілля країни-окупанта, продовжувати санкції щодо Росії задля негайного звільнення усіх бранців Кремля.

Сервет Газієв є фігурантом справи другої Сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір". Більшість її членів затримали під час масових обшуків у Криму в березні 2019 року. Кримських татар Росія звинувачує в "організації та участі у діяльності терористичної організації". Незаконно затриманим загрожує довічне ув'язнення або до 20 років позбавлення волі.

Допис Людмили Денісової:

До кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области", застосовано фізичне насильство – його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду.

Ганебний вчинок стосовно 61-річного політв'язня стався перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні в № 19 в Ростові-на-Дону, де Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на фоні перенесеного мікроінсульту.

Стан здоров’я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надається медична допомога, а тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні.

Кричуще ставлення до Сервета Газієва є помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав.

Такі дії стосовно нашого співгромадянина розцінюю як катування, нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вимагаю невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва – забезпечити необхідну медичну допомогу, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту через критичний стан здоров'я громадянина України.

Вимагаю від Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова надати правову оцінку злочинним діям працівників тюремної лікарні щодо українського громадянина та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, Голови ОБСЄ Анн Лінде зупинити свавілля країни-окупанта, продовжувати політично-санкційний тиск на РФ задля негайного звільнення усіх бранців Кремля.