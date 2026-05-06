Били ракетами і "Шахедами": як ППО відбила нічну атаку

У ніч на 6 травня російські війська здійснили комбіновану атаку із застосуванням ракет і понад сотні дронів. Сили ППО знищили та подавили більшість повітряних цілей, проте зафіксовані влучання.

Росія не дотрималася "перемир'я" та атакувала Україну. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дивіться також Росіяни вдарили по промисловості Запоріжжя

Як ППО відбивала російську атаку?

У ніч на 6 травня ворог атакував Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Міллєрово,

ТОТ Донецьк,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться в повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08.00, оборонці неба знищили 89 ворожих БпЛА різних типів на півночі та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на 1 локації.



Сили ППО знищували ворожі дрони / Інфографіка ПС ЗСУ

Нагадаємо! У ніч на 6 травня між Україною та Росією офіційно мало б початися перемир'я. Однак уже станом на 4:00 у прифронтових регіонах частково тривала повітряна тривога, а також фіксувалися ворожі дрони та застосування авіабомб.

Що відомо про наслідки російської атаки в регіонах?

У Харкові внаслідок атаки російського ударного дрона типу "Шахед" у Новобаварському районі сталася пожежа в приватному будинку. Влучання спричинило загоряння житла, також пошкоджень зазнали сусідні домоволодіння.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждала 48-річна жінка, у якої медики зафіксували гостру реакцію на стрес. Загалом у районі пошкоджено щонайменше сім приватних будинків. Окремо було зафіксовано ще один удар по Шевченківському району міста.

Крім того, російські війська порушили режим тиші й на Запоріжжі, обстрілявши промисловий об'єкт у місті. На щастя, внаслідок цього удару постраждалих немає. Вибухи в регіоні пролунали на тлі ракетної небезпеки, а також загрози застосування дронів і керованих авіабомб.