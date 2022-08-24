Білий дім оголосив про майже 3 мільярди доларів допомоги Україні

Білий дім зробив приємний подарунок на День Незалежності України. Штати оголосили про майже 3 мільярди доларів допомоги нашій країні.

Президент США Джо Байден вже оголосив про затвердження найбільшого пакет військової допомоги для України.

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Байден зазначив, що за останні пів року українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі.

Вони рішуче та сильні протистояли повномасштабному вторгненню росії в Україну. І сьогоднішній день – це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається – і залишатиметься – суверенною та незалежною державою,

– наголосив очільник США.

Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України. І у межах цього зобов'язання Байден оголосив про наш найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: приблизно 2,98 мільярда доларів зброї та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні.

Про яку допомогу мовиться

Всіх деталей очільник Білого дому не розкрив, але анонсував надання Україні:

систем протиповітряної оборони,

артилерійських систем та боєприпасів,

безпілотних авіаційних комплексів та радарів, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі.

Я знаю, що цей день незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки. Але 6 місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за 31 рік незалежності,

– констатував Байден.

Він підкреслив, що сьогодні і кожного дня США стоять разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум'ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди.

Скільки грошей Україна вже витратила на оборону та безпеку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна вже витратила понад 420 мільярдів гривень. Загалом понад 40% усіх грошей, які витрачали з бюджету, – спрямували на потреби армії. Мовиться про:

288 мільярдів гривень на зарплати військових;

135 мільярда гривень – на інші потреби (зокрема, придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення).

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