У Білому домі опублікували фото Трампа з пінгвіном у Гренландії, але там їх немає
- У Білому домі опублікували згенероване штучним інтелектом фото Трампа з пінгвіном на тлі гренландської символіки.
- Зображення з'явилося на тлі популярності відео з "нігілістичним пінгвіном" з документального фільму Вернера Герцога.
У соціальних мережах Білого дому з'явилася картинка, на якій зображений президент Дональд Трамп з пінгвіном. Зображення згенероване штучним інтелектом.
Відповідну світлину опублікували в соцмережах Білого дому, зокрема в "X".
Чому в Білому домі показали Трампа з пінгвіном?
У суботу, 24 січня, в соцмережах Білого дому поширили фото Дональда Трампа з американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки.
На цій світлині, яку згенерували за допомогою штучного інтелекту, Трамп іде поруч із пінгвіном, який тримає американський прапор. Вони обидва прямують у бік прапора Гренландії. "Прийміть пінгвіна", – йдеться в дописі під зображенням.
Дональд Трамп з пінгвіном / Фото Білого дому
При цьому пінгвіни не мешкають у Гренландії та й загалом в арктичній зоні, а лише в південній півкулі, зокрема в Антарктиді та Антарктиці.
Користувачі мережі жартівливо відповіли на фото Білого дому: дивіться відео
Варто зауважити, що це фото у Білому домі опублікували на тлі відео з пінгвіном, що стало популярним у мережі. Мовиться про пінгвіна у документальному фільмі Вернера Герцога "Зустрічі на краю світу", який став відомим завдяки сцені, де він відхиляється від маршруту та йде в гори, а не до моря. Герцог та оператори філософськи назвали це "нігілізмом" або пошуком самогубства.
Ролик з пінгвіном, що шириться мережею: дивіться відео
Крім того, користувачі соцмереж також охрестили його "нігілістичним пінгвіном", наділивши відео філософськими сенсами, екзистенційним гумором і символікою пошуку власного шляху.
Які останні новини про ситуацію навколо Гренландії?
Нещодавно Джей Ді Венс заявив, що США фактично захищають Гренландію та мають право на використання її ресурсів. Заява віцепрезидента США прозвучала після того, як Дональд Трамп повідомив про створення основи для угоди щодо Гренландії. Відбулось це після переговорів із генсеком НАТО Марком Рютте в Давосі.
Своєю чергою, премʼєр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що суверенітет острова є "червоною лінією", яку не можна обговорювати з США. Він заявив, що не ознайомлений з деталями угоди, яку 23 січня оголосив президент США Дональд Трамп. Однак, він зазначив, над нею працюватиме робоча група з представниками Данії та Гренландії.