У Білому домі опублікували фото Трампа з пінгвіном у Гренландії, але там їх немає

У соціальних мережах Білого дому з'явилася картинка, на якій зображений президент Дональд Трамп з пінгвіном. Зображення згенероване штучним інтелектом.

Відповідну світлину опублікували в соцмережах Білого дому, зокрема в "X".

Чому в Білому домі показали Трампа з пінгвіном?

У суботу, 24 січня, в соцмережах Білого дому поширили фото Дональда Трампа з американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки.

На цій світлині, яку згенерували за допомогою штучного інтелекту, Трамп іде поруч із пінгвіном, який тримає американський прапор. Вони обидва прямують у бік прапора Гренландії. "Прийміть пінгвіна", – йдеться в дописі під зображенням.

Дональд Трамп з пінгвіном / Фото Білого дому

При цьому пінгвіни не мешкають у Гренландії та й загалом в арктичній зоні, а лише в південній півкулі, зокрема в Антарктиді та Антарктиці.

Користувачі мережі жартівливо відповіли на фото Білого дому: дивіться відео

Варто зауважити, що це фото у Білому домі опублікували на тлі відео з пінгвіном, що стало популярним у мережі. Мовиться про пінгвіна у документальному фільмі Вернера Герцога "Зустрічі на краю світу", який став відомим завдяки сцені, де він відхиляється від маршруту та йде в гори, а не до моря. Герцог та оператори філософськи назвали це "нігілізмом" або пошуком самогубства.

Ролик з пінгвіном, що шириться мережею: дивіться відео

Крім того, користувачі соцмереж також охрестили його "нігілістичним пінгвіном", наділивши відео філософськими сенсами, екзистенційним гумором і символікою пошуку власного шляху.

