Укр Рус
Розмиті "піксельні" Трамп і Венс: Білий дім здивував опублікованими кадрами
27 березня, 15:31
2

Розмиті "піксельні" Трамп і Венс: Білий дім здивував опублікованими кадрами

Катерина Попик
Основні тези
  • Білий дім опублікував у соцмережі X піксельні зображення Трампа та Венса та коротке відео без пояснень.
  • Офіційних коментарів від Білого дому поки немає.

У мережі з'явилась серія загадкових дописів із піксельними зображеннями з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом та коротким відео з логотипом Білого дому. Вони викликали хвилю обговорень серед користувачів.

Ці дописи опублікував Білий дім у соцмережі X.

Що опублікував Білий дім?

На розмитих кадрах можна впізнати постаті президента США Дональда Трампа у червоній кепці та віцепрезидента Джей Ді Венса. Однак зображення навмисно спотворені та виглядають як мозаїка з великих пікселів.

Окрім цього, адміністрація оприлюднила короткий відеоролик без звуку. В ньому з'являється і зникає логотип Білого дому. Жодних пояснень щодо змісту чи мети таких публікацій не надали.

У соцмережах користувачі активно обговорюють дивний контент. Наразі офіційних коментарів від адміністрації Білого дому не було.

Дивна публікація Білого дому: дивіться відео

Дивні зображення, які опублікував Білий дім / Фото Білого дому

Що відомо про інші дивні публікації Білого дому?

  • Раніше у відео Білий дім поєднав уривки з популярних фільмів і серіалів, створивши своєрідну "кінематографічну нарізку". Вони мала на меті підкреслити ідею "американської справедливості". Однак користувачі соцмереж і самі актори сприйняли ролик критично, вказуючи на пропагандистський характер контенту.

  • Білий дім представив серію жартівливих валентинок до Дня закоханих. У них поєднані політичні алюзії та меми. Серед них: сердечко з Гренландією та підпис про "розставлення крапок над і", жартівлива валентинка з Мадуро. Також було зображене послання, що імітує указ Трампа та насміхається над демократами, використовуючи гіперболізовані порівняння й цифри, пов'язані з його президентством.