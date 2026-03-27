Розмиті "піксельні" Трамп і Венс: Білий дім здивував опублікованими кадрами

У мережі з'явилась серія загадкових дописів із піксельними зображеннями з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом та коротким відео з логотипом Білого дому. Вони викликали хвилю обговорень серед користувачів.

Ці дописи опублікував Білий дім у соцмережі X.

Що опублікував Білий дім?

На розмитих кадрах можна впізнати постаті президента США Дональда Трампа у червоній кепці та віцепрезидента Джей Ді Венса. Однак зображення навмисно спотворені та виглядають як мозаїка з великих пікселів.

Окрім цього, адміністрація оприлюднила короткий відеоролик без звуку. В ньому з'являється і зникає логотип Білого дому. Жодних пояснень щодо змісту чи мети таких публікацій не надали.

У соцмережах користувачі активно обговорюють дивний контент. Наразі офіційних коментарів від адміністрації Білого дому не було.

Дивні зображення, які опублікував Білий дім

