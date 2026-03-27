Розмиті "піксельні" Трамп і Венс: Білий дім здивував опублікованими кадрами
- Білий дім опублікував у соцмережі X піксельні зображення Трампа та Венса та коротке відео без пояснень.
- Офіційних коментарів від Білого дому поки немає.
У мережі з'явилась серія загадкових дописів із піксельними зображеннями з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом та коротким відео з логотипом Білого дому. Вони викликали хвилю обговорень серед користувачів.
Ці дописи опублікував Білий дім у соцмережі X.
Що опублікував Білий дім?
На розмитих кадрах можна впізнати постаті президента США Дональда Трампа у червоній кепці та віцепрезидента Джей Ді Венса. Однак зображення навмисно спотворені та виглядають як мозаїка з великих пікселів.
Окрім цього, адміністрація оприлюднила короткий відеоролик без звуку. В ньому з'являється і зникає логотип Білого дому. Жодних пояснень щодо змісту чи мети таких публікацій не надали.
У соцмережах користувачі активно обговорюють дивний контент. Наразі офіційних коментарів від адміністрації Білого дому не було.
Дивні зображення, які опублікував Білий дім / Фото Білого дому
Що відомо про інші дивні публікації Білого дому?
Раніше у відео Білий дім поєднав уривки з популярних фільмів і серіалів, створивши своєрідну "кінематографічну нарізку". Вони мала на меті підкреслити ідею "американської справедливості". Однак користувачі соцмереж і самі актори сприйняли ролик критично, вказуючи на пропагандистський характер контенту.
Білий дім представив серію жартівливих валентинок до Дня закоханих. У них поєднані політичні алюзії та меми. Серед них: сердечко з Гренландією та підпис про "розставлення крапок над і", жартівлива валентинка з Мадуро. Також було зображене послання, що імітує указ Трампа та насміхається над демократами, використовуючи гіперболізовані порівняння й цифри, пов'язані з його президентством.