Білий дім прокоментував дані про нову зустріч Байдена та Путіна
Джерело:Білий дім
У США прокоментували можливість нової зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Інформації про заплановану зустріч, попри заяви Кремля, ще немає.
У Вашингтоні викликає занепокоєння ситуація на російсько-українському кордоні. З огляду на це США закликає Кремль до деескалації конфлікту. Про це заявила речниця адміністрації Байдена Джен Псакі.
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Дипломатія в пріоритеті
Російська військова активність викликає занепокоєння у Вашингтоні. Через це зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним у пріоритеті США.
У мене поки що немає інформації про заплановану зустріч чи контакти, хоча, звичайно, дипломатія на високому рівні є пріоритетом президента,
– заявила Псакі.
Крім того, за словами речниці Білого дому, що Вашингтон провів низку консультацій з іноземними партнерами щодо можливої ескалації конфлікту в Україні.
Зустріч Байдена і Путіна: головне
- У Кремлі заявили, що президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін проведуть онлайн-переговори щодо НАТО й України.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ця зустріч може відбутися уже до кінця 2021 року або на початку 2022.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що питання на наступній зустрічі Байдена і Путіна обговорять Україну.