Білий дім прокоментував дані про нову зустріч Байдена та Путіна

У США прокоментували можливість нової зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Інформації про заплановану зустріч, попри заяви Кремля, ще немає.

У Вашингтоні викликає занепокоєння ситуація на російсько-українському кордоні. З огляду на це США закликає Кремль до деескалації конфлікту. Про це заявила речниця адміністрації Байдена Джен Псакі.

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Дипломатія в пріоритеті

Російська військова активність викликає занепокоєння у Вашингтоні. Через це зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним у пріоритеті США.

У мене поки що немає інформації про заплановану зустріч чи контакти, хоча, звичайно, дипломатія на високому рівні є пріоритетом президента,

– заявила Псакі.

Крім того, за словами речниці Білого дому, що Вашингтон провів низку консультацій з іноземними партнерами щодо можливої ескалації конфлікту в Україні.

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