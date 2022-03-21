Білий дім тримає в секреті можливі санкції проти Китаю, якщо Пекін надасть Москві допомогу

На випадок допомоги Китаю Росії у військовому вторгненні в Україну, США підготувала певні обмеження. Проте, які саме – тримають в секреті.

Таку інформацію повідомляє видання "Інтерфакс-Україна", посилаючись на коментар заступника радника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгха.

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Це залишається секретом,

– сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS у відповідь на питання ведучої, чи це будуть санкції.

Даліп Сінгх нагадав позицію Америки, яка прозвучала у недавній бесіді президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном. Американська сторона "чітко роз'яснила Китаю питання щодо будь-якої підтримки російського вторгнення і будь-якої допомоги, яку він може надати Росії в ухиленні від санкцій". Зазначається, що американці чітко дали зрозуміти, якими будуть наслідки для Китаю у такому разі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Ван І напередодні заявив журналістам, що позиція Китаю щодо України базується на його власних оцінках. Тому він не приймає звинувачення, що лунають з-за кордону на його адресу і відкидає всі спроби чинити тиск на Пекін.

Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих звинувачень та підозр на адресу Китаю,

– навів МЗС КНР слова дипломата китайським журналістам.

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