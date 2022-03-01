У Білій Церкві оголосили повітряну тривогу
У Білій Церкві лунають сирени. В місті оголосили повітряну тривогу.
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Тому місцеві жителі повинні не панікувати та слідувати усім правилам безпеки.
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У Білій церкві лунають сирени
Приблизно о 2:18 у Білій Церкві почали лунати сирени через загрозу ворожого обстрілу. Жителів міста закликають вимкнути у своїх помешканнях світло і газ та погасити вогонь.
Після цього необхідно негайно йти в укриття. Краще прихопити із собою засоби індивідуального захисту.
Окрім цього, слід повідомити про повітряну тривогу своїх сусідів і допомогти хворим та людям похилого віку. До укриття потрібно дістатися якнайшвидше. Мобільні телефони краще не вимикати.
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