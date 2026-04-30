Заробляли на "ухилянтах": у Білій Церкві затримали організаторів злочинної схеми

У Білій Церкві Київської області викрили ще одну схему ухилення від мобілізації. У рамках цього затримали трьох осіб, які допомагали військовозобов'язаним уникати призову завдяки підробленим документам.

Усім трьом уже повідомили про підозру. Про це пише Служба безпеки України. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Кого затримали у Білій Церкві і чому?

За даними слідства, фігуранти за хабарі допомагали військовозобов'язаним уникати мобілізації, "анульовуючи" повістки та знімаючи їх з розшуку та військового обліку. Також вони могли оформлювати їм фіктивну "бронь".

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідну схему організували інструктор одного з відділів Білоцерківського територіального центру комплектування та його колишній колега, який нині служить у Чернігівській області.

Для реалізації схеми вони залучили спільника – заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу і тактичного взуття. Встановлено, що він займався фіктивним оформленням ухилянтів на роботу до свого підприємства для оформлення "бронювання",

– ідеться у повідомленні.

Утім, фактично "оформлені" працівники на місці роботи не з'являлися. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність і затримали підозрюваних під час отримання чергового хабаря за зняття особи з розшуку.

"Під час обшуків в оселях, авто та на місцях роботи ділків вилучено мобільні телефони і документи з доказами махінацій. Також виявлено готівку, одержану злочинним шляхом", – додають правоохоронці у публікації.

Підозрюваним уже повідомили про підозри за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Наразі правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За даними СБУ, зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

До речі. Раніше пресслужба Київської прокуратури у коментарі 24 Каналу підтвердила, що Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та СБУ проводять обшуки у ТЦК у Білій Церкві.

Що кажуть у ТЦК?

На тлі повідомлень про затримання вищезгаданих осіб у Київському обласному ТЦК та СП заявили, що повністю співпрацюють із правоохоронцями, надаючи всю необхідну інформацію та матеріали для розслідування.

Керівництво Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує будь-які прояви корупції, перевищення службових повноважень або дії, що можуть дискредитувати військову службу та підривають довіру суспільства. Подібна поведінка є несумісною з цінностями та принципами, якими керуються Збройні Сили України,

– заявили там.

Інші подібні викриття в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали учасників злочинної схеми, які "відмивали" гроші з оборонних контрактів. Приватне підприємство отримало понад 2,5 мільярди гривень й повинне було ремонтувати техніку ЗСУ.

Також раніше подібну схему з фіктивними відстрочками від мобілізації викрили на Закарпатті. Тоді у рамках слідства затримали голову військово-лікарської комісії. У чоловіка вилучили понад 11 мільйонів гривень.

Також у квітні затримали підполковника Максима Бобровського, який обіймає посаду заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Він міг вимагати хабар за переведення з однієї військової частини в іншу.