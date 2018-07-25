Білий дім роз'яснив, чи зустрічатимуться Трамп та Путін цьогоріч вдруге

У Білому домі зробили заяву щодо наступної зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

За повідомленням інформаційного агентства AFP, яке посилається на адміністрацію президента США, у 2018 році Трамп та Путін більше не зустрічатимуться.

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Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на слова радника президента США з питань нацбезпеки Джона Болтона, Трамп планує зустріч з Путіним наступного року, коли завершиться федеральне розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах.

#BREAKING Next Trump-Putin meeting will not be in 2018, according to White House pic.twitter.com/KcMisiw55x — AFP news agency (@AFP) 25 липня 2018 р.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом видання Bloomberg повідомило, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі.