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Білий дім роз'яснив, чи зустрічатимуться Трамп та Путін цьогоріч вдруге

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Володимир Путін та Дональд Трамп
Володимир Путін та Дональд Трамп / Фото із соцмереж

У Білому домі зробили заяву щодо наступної зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

За повідомленням інформаційного агентства AFP, яке посилається на адміністрацію президента США, у 2018 році Трамп та Путін більше не зустрічатимуться.

Читайте також: Путін таки пропонував Трампу референдум на Донбасі: підтвердження від помічника президента РФ

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на слова радника президента США з питань нацбезпеки Джона Болтона, Трамп планує зустріч з Путіним наступного року, коли завершиться федеральне розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом видання Bloomberg повідомило, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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