Білл Гейтс дав свідчення у Конгресі США щодо згадок про нього у файлах Епштейна

Продовжується вивчення справи Епштейна: з ким спілкувався фінансист та можливі прогалини в роботі федеральних правоохоронців. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс у середу, 10 червня, дав закриті свідчення перед комітетом Палати представників США з цього приводу.

Гейтс – один із найвідоміших людей, які фігурують у розслідуванні. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо про допит Гейтса у справі Епштейна?

У файлах Епштейна фігурували, зокрема, колишній британський принц Ендрю, ексочільник Гарвардського університету Ларрі Саммерс, експрезидент США Білл Клінтон і співзасновник Apollo Global Management Леон Блек.

Усі вони, як і Білл Гейтс, не визнають, що вчиняли неправомірні дії.

"Радий бути тут. Сподіваюся, мої свідчення будуть корисними для роботи, важливої роботи комітету з пошуку справедливості для жертв", – заявив бізнесмен журналістам перед слуханнями.

У Комітеті зазначали, що допитуватимуть Гейтса щодо електронних листів Епштейна від 2013 року. У них йдеться про нібито ситуації, пов'язані з Гейтсом, наркотиками та інфекцією, що передається статевим шляхом.

Водночас республіканці наголосили, що наразі бізнесмена не звинувачують у жодних неправомірних діях.

Що відомо про контакти Гейтса та Епштейна?

Білл Гейтс заявляв, що шкодує, що взагалі знав мільярдера.

Відомо, що він декілька разів зустрічався з Епштейном приблизно з 2011 року. Це було уже після того, як фінансист визнав провину у справі про залучення неповнолітньої до проституції у Флориді.

Співзасновник Microsoft раніше зазначав, що ці контакти стосувалися благодійного проєкту. За його словами, зустрічі припинилися, коли стало зрозуміло, що фінансування отримати навряд чи вдасться.

Видання Wall Street Journal у лютому повідомляло, що Гейтс запевняв, що ніколи не контактував із жертвами Епштейна і не залишався у нього на ніч.

Водночас бізнесмен визнав два романи, але зазначив, що ці жінки не були жертвами фінансиста. Зазначимо, що в опублікованих файлах стверджувалося, що Гейтс нібито заразився венеричним захворюванням після зустрічі з російськими дівчатами.

Нагадаємо, що Епштейн звинувачувався у секс-торгівлі. Він помер у в'язниці у 2019. Фінансист мав широкі зв'язки серед політиків, бізнесменів і науковців.